明星、主播巨额逃税 中国人大研究是否入刑

（综合讯）多名知名艺人、顶级主播近年纷纷逃税，中国人大研究是否将逃税明星和主播入刑。

近年，中国娱乐圈掀起一股乱象，饭圈、流量明星、艺人逃税等等，为整顿乱象，去年中国广电局释出多项策略，旨在清理乱象，并将一些艺人列为劣迹艺人，当中霍尊、吴亦凡、郑爽、赵薇和范冰冰等都在劣迹艺人的名单中。

此外，也有不少知名艺人、顶级主播近年纷纷因逃税被追缴巨额税款，因此，全国人大代表、全国人大常委会法工委主任沈春耀建议研判明星巨额逃税是否入刑，推动税收征收管理工作的制度化、常态化。不少网友表态支持。

沈春耀建议严格执行有关法律规定，对于税款、罚款金额巨大，是否适用刑法有关首次查处并及时补缴的、不予追究刑事责任的条款，加强研判。

针对沈春耀提出的建议，《北京头条》官网发出投票，有近300名网民参与，其中280人支持这项建议，更有网友表示：“超过一定金额的逃税都应该入刑”。但也有网友指：“应该是任何人巨额逃税都应该入刑”。

被查巨额逃税 范冰冰被罚近2亿元未被入刑

知名艺人范冰冰、郑爽和网络“带货一姐”薇娅等被查巨额逃税，只缴税款和缴纳滞纳金，都未被入刑。

根据中国媒体报道，按照中国国家现在的刑法规定，如果首次被查到有巨额逃税的，只要补缴应纳税款、缴纳滞纳金，便会免除刑事责任。

这也是为何范冰冰之前逃税2.4亿人民币（约5157万新元），被罚追缴8.84亿元人民币（约1.76亿新元）、郑爽被查出来前2年逃税4000多万人民币（约859多万新元）、少缴税款2000多万人民币（约429万新元），经追缴税款、加收滞纳金，并罚款共计近3亿元人民币（约6448万新元）。

同年，享有“带货一姐”之称的薇娅偷逃税款6.4亿元人民币（约1.37亿新元），其他少缴税款6000万元人民币（约1289万新元），依法追缴其税款、加收滞纳金并罚款共计13.4亿元人民币（约2.88亿新元）。她们都没有被追究刑责。