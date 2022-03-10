惊爆性侵4女星新片遭卡 名导否认并强调“电影无罪”

（东京讯）51岁的日本知名导演兼演员榊英雄，与歌手老婆榊泉结婚后，共同育有2名女儿，甜蜜生活羡煞旁人，但近日他却遭到媒体爆料，指控他骚扰、性侵多名女演员，得逞后还要胁封口，震惊日本娱乐圈。由他所执导并预计于25日上映的新电影《蜜月》因此被迫延期。

电影描述17岁女高中生对母亲起了叛逆之心，故意勾引继父导致新生家庭破碎的悲惨故事。在8日的电影特映会上，女主角津川爱美回忆当时拍摄的过程还伤心落泪，引起网民热烈讨论。

根据日媒报道，有女演员指控多次受到榊英雄的性骚扰，也公开了多张手机通讯截图，内容包括咸湿对话，还有多张寄给女演员的“男性性器官照”。另外，有3名女演员也出面指控榊英雄于电影选角期间，趁她们喝酒醉时对她们性侵得逞，甚至事后还威胁她们封口。

对此，榊英雄承认与其中3名女演员发生“肉体关系”但没有性侵，是在双方皆同意下才发生关系。他知道自己犯下不伦行为后已向妻子坦承、道歉并获得原谅，甚至强调“电影没有罪”，不希望因为私事影响电影上映。

新闻发布后立即引起日本网民的愤怒，痛批他“不知道自己犯下大错吗”“他觉得性侵别人好像没什么”等。《蜜月》电影官网已发出道歉及终止电影上映声明，但仍止不住大众的怒火。