马国游子终回家 陈楚寰萧歆霓泪洒机场

疫情让许多游子有家归不得，在新加坡打拼的马来西亚人更是深刻体会到“家这么近，却那么远”的无奈，于是两国边界一开放，很多游子都排除万难回家团聚。

艺人陈楚寰一出机场关卡泪水已决堤，郑六月终于到家的心情竟是“不可思议”。萧歆霓在新加坡上飞机前已经焦虑得哭了，而张哲通一见到父母就给了他们大大的拥抱。当回家不再是理所当然，每一个拥抱每一句关怀都变得如此珍贵，这是疫情教会他们的事，也是所有游子最能感受的心情。

陈楚寰：爸妈的爱还是一样多

陈楚寰在3月1日飞回家乡雪兰莪州，她接受zaobao.sg访问时说自己在飞机上已经迫不及待想见到家人，终于出关时心情有点激动，“看到爸爸妈妈我就开始落泪了，他们都以为我发生了什么事，但我只是太想念他们。”

她已经两年没有回家，这次待了一个星期陪伴家人，“我吃了很多美食，还和家人去槟城和怡保旅行。”她感触地说：“这两年家里有了一些改变，例如哥哥结婚了，妹妹已经毕业开始工作了，我最后一次见到她时她还在念书呢。唯一没什么变化的是爸爸妈妈，他们对我的疼爱和关心还是一样多。”

难得回家一趟，陈楚寰非常珍惜和家人相聚的时光，但也无法久留，“要再离开家里时很不舍得，但我已经很开心这次可以跟家人好好团聚。”

陈楚寰（中）跟家人享受难得的相聚时光。（取自IG）

郑六月：感觉像完成人生大事

郑六月大学曾在台湾生活了四年，个性算是相当独立，但那么久没回家还是难免想念，“之前回不了家的日子，我尽量充实自己，学瑜伽、学打鼓、打羽球和骑脚踏车，把注意力转移到其他地方，时间就会过得比较快。”

她的家乡在怡保，却是在新山长大，去年12月底她趁着VTL回到新山，之后再到吉隆坡跨年，“爸爸妈妈因为疫情也很久没出门了，就带他们走走顺便买新年衣。”

回想这趟归乡之旅，郑六月感叹：“我觉得好不可思议，因为需要准备的资料很多，也害怕突发事件，所以出发前一直带着可能通不了关的心情。结果过程出乎意料的顺利，感觉自己完成了一件人生大事！”

谈到家乡这两年的改变，六月说：“原本担心我喜欢的美食店家都倒闭了，还好是我多虑了。只是路上的车辆变少了，城市仿佛没这么热闹了，妈妈档（饮食摊）也没有24小时营业了。怀念那种可以和朋友在嫲嫲档聊国家大事到半夜的情景，希望可以早日恢复到以前的状态。”

回到新山，六月终于吃到朝思暮想的粿条仔、潮州炒鱼片、Ramly汉堡以及妈妈的福州红酒面线。“在吉隆坡的时候，除了坐开篷游览车跨年之外，还见了一些亲戚，也吃了好吃的罗惹、福建面和咖喱鱼米粉等等。”

郑六月这趟回家和父母拍下全家福。（新传媒提供）

萧歆霓：看到妈妈一切都值得

萧歆霓在新加坡机场拿到登机卡时就忍不住落泪了，“因为非常确定我终于可以回家了。还记得过关卡时，我的口罩都湿了，须要到厕所换新的。一路回去其实挺不容易的，但看到我妈的那一刻一切都值得了。”

萧歆霓来自新山，因为疫情被“困”在新加坡一年九个月，她自认是“超级无敌黏家”的人，有家不能回的日子对她来说相当煎熬，“虽然我每天和妈妈视频通话无数次，但有时夜深人静躺在床上时，还是会忍不住落泪。”她庆幸在新加坡有亲戚的照顾，“还有很多朋友同事都会找我出去吃吃喝喝的，让我想家的心情慢慢地淡下来。”

因为想家，VTL开通后她虽然抢不到车票，但不想再浪费时间，于是去年12月22日搭飞机到吉隆坡再转机回柔佛。她在新山待了一个星期，再搭巴士回到新加坡，回家之路相当不容易。

这次回家她为了给妈妈惊喜，故意不通知她，还串通姐姐把妈妈带到餐馆，但妈妈一开始竟然没认出扮成侍应生的萧歆霓，让她哭笑不得。

萧歆霓也到槟城去探望外婆，“很开心外婆还很硬朗，我感受到的变化就是表兄弟姐妹很多都结婚了，小外甥更多了，好多小宝宝现在都准备要上幼儿园，会说话走路了，挺感慨的。”

再次收拾行囊回新加坡的情景，让萧歆霓很是难忘，“那天一早我和妈妈吃早餐时就有点感伤了，因为不知道下次回来会是几时。到巴士站的时候匆匆抱了一下妈妈就快快走开，我还准备了一大包纸巾在等车时默默擦眼泪，超级戏剧化的。”

她坦言自己是一个不习惯离别的人，“我不喜欢别人接机送机，因为很不喜欢告别。一回到新加坡就开始忙起来了，所以也还好，每天还是和妈妈视频通话，很期待下次回家。”

能够依偎着妈妈，让萧歆霓觉得再辛苦也值得。（新传媒提供）

张哲通：和父母团聚暖心而踏实

张哲通回了两次新山，他说：“第一次四天，最近一次六天，总共也就十天，太短啦！”

他回家之前并没通知父母，“他们以为只是去接妹妹，结果看到我也回来很惊喜，他俩都热泪盈眶，我妹也哭了。”张哲通当时给父母一个很大的拥抱，“感觉好久好久没抱他们了，和父母团聚的心情是暖心的，是踏实的。”

两年没见到父母，张哲通感慨老爸削瘦了不少，幸好妈妈依然青春美丽，“好久没回家，家里的摆设很多都变了，我到家时还看着我的灯发呆，突然对每一件东西都很感兴趣。”

这次回家他除了休息，其他时间都和爸妈在一起。他也不忘趁机大吃家乡美食，“我除了想念我妈煮的菜，也想念好多新山的美食，像肉骨茶、苦瓜汤、南乳炸肉、猪肉粉和亚参叻沙等等。”

（照片及视频由受访艺人提供）