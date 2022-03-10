在《家族荣耀》争产害人 熊黛林入豪门6年叹：受困迷失

（香港讯）熊黛林与张智霖、杨茜尧、李彩华、罗子溢等主演的港剧《家族荣耀》在热播中，该剧是上流家族豪华争产大战，熊黛林2018年生下双胞胎女儿后，首度复出参演该剧。她在剧中饰演豪门太太，在最新剧情中，她发现惊人真相而当场崩溃发疯大喊的戏，狂飙演技。她事后坦言：“是我入行以来最挑战的一次！”

剧中，熊黛林害人流产的诡计被亲生女儿踢爆，在众家族成员前颜面尽失，当场精神崩溃、失控哭喊。她透露，该场戏虽然拍得辛苦，但演起来十分过瘾：“真没试过拍一个这样的角色，在拍摄期间连续哭了几晚，入戏之后还停不下来，连导演喊卡，我都还是一直哭，哭到工作人员都不敢理我。现在回想起来，自己也觉得好笑。”

戏外，她嫁给香港亿万富豪郭可颂6年，但她近来受访，被问到6年来的豪门生活感想时，直言“像被困在家中”“好像迷失了自我”。“受困、迷失”成了她的现实生活写照。

她笑说戏剧里豪门少奶奶天天穿漂亮衣服去喝下午茶、开派对的生活，她在现实中都没体验过，而是长时间待在家里照顾小孩，“我感觉好像迷失了自我，不知道自己每天在做什么，就是每天陪宝宝玩、带她们上学，所以我很想回归社会，找回自己的事业。”这也成她复出拍戏的契机，她说感谢老公大力支持。