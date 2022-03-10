娱乐圈大腕被点名领400万遗产 曾志伟“讨270万欠款”败诉

（台北讯）已故知名电影制片人裴祥泉身后留下超过400万新元遗产，以遗嘱交给爱徒、知名制作人邱瓈宽继承，引发裴祥泉妹妹的起诉。裴祥泉妹妹向法院提出，邱瓈宽所提供的裴祥泉遗嘱无效，案件结果至今尚未确定。

邱瓈宽早期当经纪人时，曾一手捧红王菲，后期转当导演，代表有得奖片《父子》、卖座片《大尾鲈鳗》等。

另一方面，曾志伟近日提起诉讼，声称裴祥泉生前欠他270万新元，要求裴祥泉兄妹用裴祥泉的遗产支付，法院审理认定曾志伟无法证明借据与双方委托代收款是同一件事，判曾志伟败诉，但他可上诉。

曾志伟在本案中起诉称，裴祥泉生前与他合作拍摄8部电影，1999年写下欠条，向他借款约170万新元，但一直没归还，后于2003年3月18日，裴重新写下欠条，写明须偿还他约250万新元。

曾志伟指称，裴祥泉已于2015年5月23日过世，但这笔欠款始终没还，因裴祥泉未婚无子女，父母也已去世，所以要求裴祥泉兄妹3人，应在继承裴祥泉遗产范围内，连带偿还这笔钱。

裴祥泉兄妹3人认为，曾志伟提出的主张欠缺佐证材料，且在裴祥泉过世3年后才提出诉讼，进行索要，与常情不符。裴祥泉的妹妹裴祥麟更指出，在曾志伟自称2次与裴祥泉对账的日期中，曾志伟并无出入台湾的纪录，认为曾志伟主张的债权是子虚乌有，要求判曾志伟败诉。

法官审理认为，曾志伟无法提出裴祥泉所签第一份借据的正本，难以认定真假，至于第2份借据虽经鉴定笔迹确认为裴祥泉亲笔，但没注明须还钱的原因，是借贷、受托代收，或是代保管。法官指曾志伟主张把演出8部电影的酬劳委托裴祥泉代收，之后改借给裴祥泉，但曾志伟没举证是哪8部电影，以及每部电影的酬劳金额，也无法证明真的给了裴祥泉200万新元，且杨姓证人证称裴祥泉生前为曾志伟处理台湾的演艺收入，并非借贷。

法官认为这张收据形式是真的，但不能证明曾志伟借钱给裴祥泉、请裴祥泉代保管金钱，或裴祥泉应分配电影上映后的盈余给曾志伟。至于曾志伟主张委托裴祥泉代收酬劳，法官指裴祥泉若受委任，应该不用担保，即使双方真有委任关系，也无法证明跟借据记载的债务是同一件事。

更重要的是，裴祥泉生前签写2份借据的日期，曾志伟都没到达台湾，曾志伟却说亲自到达台湾与裴祥泉对账结算，显然不吻合，据此判曾志伟败诉，但他可上诉。

裴祥泉身后留下2000多万新元遗产，并立代笔遗嘱交代爱徒邱瓈宽继承，裴祥麟不服，提告要求确认邱瓈宽所提裴祥泉的遗嘱无效，一审判裴祥麟胜诉，上诉二审审理中。

知名导演朱延平另案提索讨裴祥泉生前欠债，一审判裴祥泉兄妹3人在继承裴祥泉遗产范围内，应连带偿还约170万新元，上诉二审仍在审理。