霏霏加盟华纳 盼与向洋许书豪合作

本地歌手霏霏（Soph T.）去年参加音乐寻星比赛《SingVoice新创之声》，一路过关斩将夺下总决赛冠军，获得新加坡华纳音乐一纸合约，今天（11日）推出加盟华纳的新单曲《句号想念问号》。

霏霏接受《联合早报》访问时开心地说：“很期待新的音乐旅程，现在有更多资源，我可以更专注在音乐创作上。也因为有更多资源，我对自己的要求也更高，要做得更好，学得更多。”

问她想与哪位华纳歌手合作，她说：“本地是Nathan Hartono（向洋），我有听他的华语EP《什么都不做的一天》，很喜欢他的歌曲。台湾方面，想跟许书豪合作。”

歌曲包含自己的爱情故事

《句号想念问号》由霏霏作曲，并与台湾知名作词人易家扬携手作词，本地资深音乐人梁伯君（George Leong）担任制作人。能与两位重量级音乐人合作，霏霏说：“好兴奋！好荣幸！”

谈到这首歌的创作灵感，霏霏透露：“有一天在整理房间，发现中学写的一篇作文，里头有一段话用了好多标点符号，我就想，不如用标点符号写一首歌吧！”

歌曲描述两个人相爱的时候，好比彼此试探的进行式，充斥着许多未知的问号，而当两个人无法再走下去，选择结束等同于感情划上句号，但偏偏句号想念问号，该如何是好？霏霏说：“歌曲说的是分手后想极力挽回的纠结心情，我希望这是一首陪伴失恋人们的歌曲。”

歌曲是否包含自己的爱情故事？霏霏坦言：“有。我是那种分手时很果断，但几天后又纠结的人。但我没有试图挽回，所以才把遗憾写成歌曲啊！”

MV分饰杀手和宅女

她在MV中一人分饰两角，剧情叙述宅女霏霏分手后对前男友念念不忘，这时候杀手霏霏登场，手起刀落对回忆下毒手，彻底清除前男友所有存在记录。她说：“杀手和宅女的戏是同一天拍摄，先拍杀手的部分，演得很过瘾，因为造型很帅很酷。之后因为时间紧凑，要很快换装，还得抛开杀气，投入到宅女的悲伤情绪中，所以演宅女比较困难。”

霏霏将陆续推出新创作，9月推出收录五首歌的首张全创作EP。她说：“我真的很喜欢音乐和创作，希望能为本地华语音乐尽一分力，也希望把自己的音乐带到海外。”

《句号想念问号》今天在各大音乐平台上架，MV也可上网观看。