本地哪些艺人“20年手机号不变”？欧菁仙：旧爱打来为这件事

台湾艺人大S与20多年未联络的旧爱——韩团“酷龙”（Clon）成员具俊晔（Koo joon-yup）8日宣布结婚，震惊娱乐圈。原来具俊晔在得知大S去年离婚的消息后，拨通了对方长达20年没换的电话号码，两人才得以再续前缘。

手机号20年不变就这样成为街头巷尾网上热议。

本地艺人可有保存电话号长达20年的？他们又希望接到谁的来电？zaobao.sg记者帮大家问问看。

蔡琦慧期待以前失去联系的学生来电。（IG）

蔡琦慧：期待一个小朋友的来电

蔡琦慧说：“我的手机号也是20年没有换！可能因为我没有遗失过手机，也没被人骚扰过，所以不必换号码。”

被问及有没有期待谁的来电，她说：“我高中会考后，在等待进大学时，曾经到幼稚园当过短暂的老师，认识了一群小朋友，其中一个小男生，现在有24岁了吧，皮肤白白、眼睛小小的，很粘我，好像我的小跟班。如果他可以打电话告诉我他过得好不好就好了。”

洪爱玲（左图左）20岁时和第一任男友合照，两人最近重逢（右上图）。她和中学同窗至今仍保持联系。（右下图，洪爱玲提供）

洪爱玲：30年不变等到前男友

洪爱玲说：“我的手机号不只20年不变，可能都有30年！为什么不换？就懒吧？哈哈！我因为号码不变，所以才可以跟很多老同学老朋友相聚，不然怎么可能？不过，这个号码每年收集到的新朋友和新工作伙伴越来越多，可能达到1万个，所以我过年时都要来一次号码大扫除，如果我看号码想不起那个人是谁，我就会清除掉，每年都要清除三五百个。”

手机号保留那么久，她说没有召唤到爱情，不过倒是有友情的奇迹发生。她说：“到了上海工作的第一任男友，最近重新联系上，他还来我的餐馆用餐，他还是那么可爱，我们还是可以互相倾诉，哈哈哈！”

李南星换手机号，却不爱换手机型号。（IG）

李南星：换手机号不换手机品牌

记者通过李南星的经纪人打听李阿哥的手机号，她说李南星过去经历许多风风雨雨，手机号肯定是换过的，不过值得一提的是，尽管多数人已经在用智能手机，李南星仍坚持用屏幕很小的诺基亚手机，平常也不爱通过手机上网，而且也没有Whatsapp这类通讯应用。“所以我们要找他，都得直接打手机，有时还会找不到人。”后来，为了工作方便，李南星才接受公司建议，用另一个手机在工作中使用，但是原来那个手机仍旧是他日常的最爱。

记者问，假设他的手机号保持20年不变，他最想接到谁来电？经纪人答：“应该没有。阿哥说过，最需要借钱的时候，打1000个电话都找不到人。所以，人都是很现实的……”

欧菁仙曾接过旧爱来电，不过不是要跟她复合，是请她出席他的婚礼。（IG）

欧菁仙：旧爱有打来……

欧菁仙过去20年换过1次手机号，“那年从东京留学毕业回来，我就陷入抑郁症，是经历三一一大地震的后遗症。我求医没有用，还去算命， 是那位算命师叫我换手机号的。 哈哈哈！她说换了之后我会康复，但是也没有，只是安静很多，因为那阵子除了妈妈之外，没有人知道我的号码。”

欧菁仙说，她的旧爱都有她的手机号，“就是一直没有打给我，终于有一天打来了，是为了邀请我参加他的婚礼。我哭死。第二次又打来，是因为儿子满月！”她笑说：“旧爱们，如果不是要复合，不必打给我了。”

欧萱说，现在要保持联系，通过社媒也可以，不必靠手机号了。（IG）

欧萱：手机号不是唯一联系途径了

欧萱依稀记得她过去20年换了3次手机号，只因为换了手机公司，没有特别原因。

她说：“最亲的就是家人和身边的朋友了，换了几次号码，该保持联系的都知道怎么联系。何况，现在不知道手机号，也能通过社交媒体联系上久违的朋友了！”

许振荣的手机号有很多“2”，已经用了22年。（IG）

许振荣：接到老同学短信最温馨

出生在2月22日的许振荣视“2”为幸运号码，早已是公开的秘密。他说，现在的手机号今年迈入第22年，因为号码包含很多“2”，也就深得他心。

他说，很多老同学因为在事业上没有交集，难免疏于联系，但近年从艺人转型到经营公司，开始偶尔接到久违的老同学发来短信，问说彼此的公司有没有什么可以合作，会让他备觉温馨。

雅慧的手机号曾经包含她入行前参赛的编号。（IG）

雅慧：为什么不可以复合？

雅慧：依稀记得自己换过两次号码。第一次是参加选秀节目“才华横溢出新秀”入行后，她把原来的手机号，换成含有她参赛时编号的号码，想把美丽的回忆保存起来。近年来，她到餐馆用餐，为了累积分数经常填写手机资料，开始接到一些怪异的电话，怀疑手机号外泄了。半年前，她就把号码换了。

她说，该联系上的亲人好友都联系上了，所以没有遗憾。记者问她如果旧爱突然来电要再续前缘，她会怎么反应？她笑说：“如果对方也是我喜欢过的人，为什么不？我也希望我的白马王子赶快出现呀！”

庄米雪拒绝透露手机号有没有换过。（IG）

庄米雪：不方便透露……

记者也问庄米雪换过几次电话，她通过经纪人回答：“不方便透露。”