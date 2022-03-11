BTS时隔2年半首尔开唱 队长RM下班后竟去做这件事？

韩国天团BTS（防弹少年团）时隔2年半，昨晚（10日）在首尔蚕室综合体育场开唱。这是自疫情爆发以来，BTS首次与韩国粉丝见面。

鉴于韩国的防疫措施，现场约1.5万个观众仅能够以鼓掌和挥舞应援棒代替呐喊声，尽管歌迷不能喊出来，但现场气氛依旧热烈。演唱会全程约2小时半，BTS共演唱了20多首歌曲，诚意十足。队长RM表示：“我们终于相见，光是大家能到场，就让我觉得发生了很大的变化。我们这次的演唱会只有掌声没有呐喊声，史无前例，可以载入史册。”

此次演唱会共有3场，明晚（12日）的演出将透过世界各地的院线全球直播，13日的则是线上线下同步进行。

RM在演唱会后在社媒与粉丝互动。（图/互联网）

但在顺利完成演唱会后，RM当天还跑便利商店买面包？原来，最近韩国正在流行的一款“复古”面包，连RM都难以抗拒它的魅力，在社媒上分享自己演唱会当天也跑去抢购。这款面包其实是15年前曾经风靡一时的“Pokemon面包”，对于现在20、30岁的人来说是“小时候的味道”。不仅味道美味，里面还随机附送Pokemon的贴纸，引来大众的疯狂抢购。

就连RM也曾一大早连跑了8加便利商店才买到心仪的面包，他在IG上喊话商家“拜托多卖一些吧！”对此粉丝曾幽默回应，“虽然你是我的‘欧巴’，但是抢购Pokemon面包时我们就是敌人！”