只胖肚子不胖脸？女星身怀六甲还是好美

近日，娱乐圈的新晋妈妈们纷纷不约而同晒出了孕照，丝毫没有臃肿的感觉。她们的状态一个比一个好，不禁让网友们感叹：“难道女明星怀孕都会比较美”吗？

昆凌身怀第3胎的模样曝光。（图/IG）

天王嫂昆凌今年1月证实怀上第3胎，有传她的预产期在6月。而周杰伦最近在IG Story晒出爱妻的半身照，只见怀孕6个月的昆凌孕肚并没有非常大，四肢依旧非常纤细。

而昆凌昨日（10日）发的IG Story则没有戴口罩，气色相当好。她还写道：“谢谢二姐掌镜”，而这个“掌镜人”来头可不小，正是已经退出荧光幕的“台语天后”江蕙。

朴信惠被韩国网民封为“最美妈咪”。（图/IG）

除了昆凌，1月底刚举行婚礼的朴信惠也常通过IG与粉丝们分享近况。她在8日晒出的照片里，不仅将孕肚“藏”得特别好，利落俏丽的短发造型更是让网友直呼“根本看不出来怀孕”。

李荷妮怀孕时的状态也非常好，没有一丝臃肿。（图/IG）

韩国另一个“准妈妈”李荷妮的近照也成为网友讨论的话题。或许是因穿着宽松大衣、再加上拍摄角度等因素，她的脸一如之前精致，完全看不出是个预产期在今年6月的孕妇。

日本“国民女神”石原聪美在孕期时还首次挑战主持。（图/互联网）

日本女星怀孕向来低调，但“国民女神”石原聪美却罕见地在孕期拾起主持棒，首次以主持人的身份挑战NHK生活资讯类节目。之前预录的节目于近日公开，她身着连身薄纱洋装，瓜子脸依旧，小腹微微隆起。怀孕身影曝光后，网友纷纷大赞“有孕肚还是好美”。