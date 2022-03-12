夫妻一起改名罕见 罗子溢认有挣扎但不为求子

（香港讯）因为剧集《家族荣耀》的播出，在戏中饰演叔嫂关系的主角罗子溢、杨茜尧夫妻档，再受到观众的热议及关注。

二人原先的旧名分别是罗仲谦和杨怡，尽管他们宣布改名也有了一段时间，但有些网民其实到现在可能还不是很适应他们的这个新名字。近日在接受媒体采访时，罗子溢自曝了他与太太杨茜尧改名背后的原因。

夫妻二人双双改名罕见，外界对此议论纷纷，甚至有传闻指二人之所以改名是为了求子。由于二人当时结婚已有几年的时间，但一直没有好消息分享给大家，因而猜测二人的这一举动的背后原因是这样。

对此，罗子溢回答他并不是因为求子，相反的，新名字是女儿送给父母的礼物。他说：“因为女儿的名字是师傅改的，但是师傅指如果想要女儿好点，父母也要配合一下，产生的化学作用才会够大，所以我们就决定一起改了。”

他说，最初二人也为此挣扎过，因为大家也知道，二人的旧名字早已深入民心，突然改名，很多人会不适应，甚至有影响到事业的可能。但在挣扎过后，二人还是决定以女儿的幸福作为优先考虑的目标，至于其他的东西也只能是随缘了。

之前杨茜尧怀孕保密得非常好，罗子溢被问太太秘密产子是不是因为高龄产妇的原因，对此他说：“”没有刻意去公布也没有隐瞒。”据说杨茜尧带着女儿去上学前班，不少小朋友的家长都知道她怀着二胎。

在升级当爸之后，罗子溢自认无论是在思想上还是责任上，他变了很多，现在的他是在努力成为一个好爸爸的过程中。