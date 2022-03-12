具俊晔恶补中文 截肢队友拼8次试管生子故事再引热议

（综合讯）韩团“酷龙”（Clon）52岁成员具俊晔（Koo Joon-yup）8日宣布闪娶45岁大S，与24年前旧爱再续前缘，宛如电影剧情羡煞旁人。他9日立刻以“大S老公”身分抵台隔离10天，入住1晚380新元起跳的防疫旅馆，就等着解除隔离见爱妻。具俊晔成为“台湾女婿”后一举一动都是焦点，今进入隔离第4天的他，在IG分享隔离生活，逗趣地说：“一个人玩乐。”一边玩音乐的他，还一边猛啃中文，显然是为了要和爱妻以及S妈沟通在恶补。

具俊晔在当年事业巅峰时，得知队友姜元来（Kang Won-rae）车祸瘫痪的噩耗，明明可以单飞出道，他却一口拒绝，坚持陪在好友身边。姜元来的婚姻故事更令人感动，他和妻子做了8次试管婴儿才终获一子，一路走来令人不舍。

具俊晔和姜元来当年席卷亚洲，风靡程度不输如今的韩团偶像，但在巅峰时刻的2000年，姜元来骑车发生意外撞上大货车，一度被医生宣判可能会终生瘫痪，就算恢复的话也要一辈子坐轮椅。之后姜元来决定截肢，公司原本打算解散酷龙，让具俊晔单飞出道，但具俊晔一口回绝。

具俊晔选择陪着好友度过艰难的复健之路，总算让姜元来不至于一生躺在床上，可以下床坐轮椅行动，之后两人复出，他甚至为了给好友信心，还编了一套轮椅舞，就是想让好友重新站上舞台跳舞，有情有义令人动容。

姜元来因为身体残疾，一度自卑，常常对交往10年的女友发脾气，甚至想赶对方走，但女友不离不弃，还主动求婚，以实际行动陪在他身边。他深知妻子喜欢小孩，却碍于自己身体状况难以生育，改养了一只科基犬当作两人小孩，怎料爱犬因罹患白血病过世，让他们悲痛欲绝。

就在夫妻俩难以平复心痛之时，妻子成功怀孕了。两人曾经试过7次试管婴儿，却都失败，终于在第8次成功，无异是获得一个新的希望。姜元来妻子坦言，因为长期照顾残疾的丈夫，曾经感到绝望，彼此也频繁发生争吵，孩子的到来让两人感情迅速回温。在生下孩子的那一刻，两人激动落泪，这个故事感动了不少人，如今随着具俊晔的高调官宣，又被翻出来引起热议。