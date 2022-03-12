逝世19周年 张国荣三电影重返大银幕

（综合讯）下月1日是香港巨星“哥哥”张国荣逝世19周年，三部经典电影《霸王别姬》、《胭脂扣》和《英雄本色》重返大银幕。

为了纪念这位永远的巨星，台湾片商将在4月1日张国荣的忌日特别举办《荣情蜜意张国荣影展》，影展将放映他生前主演的三部经典巨作《霸王别姬》、《胭脂扣》和《英雄本色》，三部电影都经过数码修复，《胭脂扣》和《英雄本色》更是4K修复版。

三部电影中，张国荣在《霸王别姬》以“程蝶衣”一角惊艳全球，该片不仅赢得华语影史唯一一座金棕榈大奖、获得奥斯卡最佳外语电影提名、夺下金球奖最佳外语片、英国演艺学院电影奖最佳外语片等大奖殊荣，更被《时代杂志》评选为“全球百大不朽电影”，以及英国权威媒体BBC评选“百大经典外语片”，堪称是张国荣从影生涯作品获奖纪录最为辉煌的代表作。

《胭脂扣》与梅艳芳默契十足

荣登金马奖票选“影史百大华语电影”的《胭脂扣》，是梅艳芳登峰造极之作，但要是没有张国荣的配合，梅艳芳也无法交出如此完美的表演。

回忆当时两人亲暱互动，导演关锦鹏说道：“梅艳芳跟张国荣在绮红楼抽鸦片的那些身体接触，梅艳芳都是直接放开来演。”

值得一提的是，片中“十二少”原本只有10句台词，直到张国荣定装当天一穿上长衫，就彷彿看见“十二少”本尊，立刻打动了原著小说作家李碧华，主动为他添加戏份。关锦鹏也跟着增加张国荣的工作天数，让影片中的“十二少”比起原著人物形象更为浓厚、富有色彩。