港严峻疫情下两种艺人：他睡觉都戴口罩 她出门不戴被拍还踢人

香港第五波冠病疫情紧张，连TVB电视城也大受影响，多名艺人先后确诊，剧组将全面停工数日。zaobao.sg记者发现疫情下，香港艺人的防疫态度各有不同，其中有两个极端。其中一个是堪称模范的陈豪。

陈豪最近出席新剧《飞虎3壮志英雄》记者会时，因应疫情严峻，戴了两个口罩现身，做足保护措施。他更透露在家中就连睡觉都会戴口罩。“我以前回大陆也这样……一戴就长时间，除了吃饭、冲凉。都已经见到我的脸整天有个‘印’。”他说，其实不是要防护自己，而是为了家人。

陈豪的其他模范行为，还包括云集超过200名艺人出席的台庆活动，全场仅得他一人全程戴上外科口罩。在TVB的颁奖礼上，他也戴上外科口罩，除了上台做颁奖嘉宾及走红地毯时才短暂脱下口罩。平日拍剧时，不到上镜一刻，他都全程戴上口罩。

此外，次子陈浩锋7岁生日，一家人唱生日歌和拍大合照的时候，陈豪也是唯一戴着口罩的。

还有，他在家绝大部份时间都在阳台“生活”，就算睡觉、用餐，都在独立房间。从太太陈茵媺的视频，可见他全程戴着口罩，接过食物后即关上玻璃门，独自在阳台进食。

网民都大赞他真的为家人着想。

在天平的另一端有另外一个例子。参加2021年亚洲小姐竞选，凭着“”坚信自己很漂亮的独特自信感”引起关注的女演员薛影仪，入行前原本在餐饮业工作，因疫情期间不戴口罩被开除，没想到她入行有了知名度，仍经常被目击没戴好口罩。最近网上更流传一段她没戴口罩被人追着拍、愤而出手攻击的视频，让她又成为争议的中心点。

视频中，薛影仪因为没戴口罩而被一个女性斥责并拍视频。二人在住家大楼内剑拔弩张，之后薛影仪才拿出口罩用手压在脸上，但没几秒就又放了下来。拍摄者因此对她不满，追着她拍视频。2人追来逐去约3分多钟，薛影仪在屋外绕了一圈，无奈回到室内，并在进入电梯后两度用脚踢对方，把大楼管理员都惊动了。

视频曝光后引起争议。薛影仪接受媒体访问时透露，视频拍摄于去年9月，当时疫情比较缓和，她正准备要去跑步，遇到一个经常跟踪她的楼上住户。她说：“当天我想离开，但她不让我走，我情急之下就出脚了。”据悉，当时有其他住户报警，警方到场后了解状况，但最后没有带走任何人。

网民对事件意见分歧。有人批评女住户的追拍行为，也有人指责薛影仪多次被拍到外出不戴好口罩。

薛影仪所属的亚洲电视为此出面道歉：“作为公众人物，无论任何情况都应该时刻保持警觉。”并称薛影仪会自我检讨。