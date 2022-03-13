剑客 The Swordsman

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

光海君废位后，朝鲜第一剑客泰律（张赫饰）被托孤，一手把泰玉（金贤秀饰）拉拔成少女。这对父女情深似海，泰律隐退江湖多年，女儿泰玉为了治疗他的眼疾，被清朝皇族俘虏，泰律为了救女，被迫再次举剑追击敌人，陷入纷争之中。

点看预算案

8频道 晚上9.00

我国采取绿色低碳发展之路，继续往数码转型方向迈进。2022财政预算案如何与国人携手开拓通往未来的路？我国将调高税收，这将对个人和企业带来什么影响，系列调整又如何把税制变得更公平？特备节目《点看预算案》带你了解。

机器人开工了！

8频道 晚上10.30

韩国出现人工智能歌唱组合“永恒”，就连新闻主播也是机器人。Delbo把亚洲新闻台主播播报新闻的视频送到韩国加工，结果会如何？可以容纳多达1500名囚犯的史拉兰公园中心开始采用脸部识别系统来点算囚犯，数据分析也可以在察觉到牢房的异样行为后，立刻响起警报。你最近是否曾在街上看见机器人在工作？疫情带动送餐服务的需求，有时候送餐员供不应求，机器人Camello或许可以解决这个难题。

安家

U频道 晚上9.00

江奶奶离世后，邝安邦和祝兴国迫不及待办继承手续，却发现江奶奶已将房子捐给国家，邝安邦等人气急败坏大闹门店，与房似锦打了起来。翟云霄宣布总部针对徐文昌打人事件，撤销店长一职，并留店查看三个月，房似锦不服从翟云霄的命令，翟云霄便当众揭穿她的学历造假。