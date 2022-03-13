还原《初拥》意外现场 剧组人员叹：防护做得太少

（台北讯）多曼尼制作的影集《初拥》3月11日在苗栗南庄神仙谷取景，不幸发生摄影师雄爷和收音师阿翔坠谷身亡的悲剧。男主角炎亚纶当晚除了宣告罢工，更呼吁业界重视合理工时和安全设施，引发演员和幕后工作人员接棒沉痛告白。

剧组人员对苹果新闻网还原拍摄现场情况，透露当天只有两名搜救队人员在场，并没有EMT（紧急救护技术员）、救护车和医生待命，跟原定规画有所出入。此外，剧组在山谷搭高台，女主角姚爱寗吊钢丝时，稳固度并不够，靠的是很多人力加压重量，“感觉有在节省成本”。

事发时3名主要演员已收工，据悉一开始是因为阿翔在现场滑倒，雄爷要去救他却跟着摔下去。剧组人员叹口气：“是意外，但我觉得防护做太少，真的太少了。”

在神仙谷的拍摄是《初拥》最难的部分，剧组试过从新竹转桃园再转林口拍摄，也曾前一天在宜兰拍戏，隔天转南投溪头，再隔天就到了苗栗南庄。剧组人员说：“这样奔波需要休息，但休息日却当成交通日继续奔波，在神仙谷拍摄时，从上到下都要拉着绳子才能前进。”

不过也有制作人认为不能光怪制作单位，因为大环境的关系，平台给的制作费不够，剧组平均利润仅10%左右，平时看天吃饭怕下雨，还要应付人力、超时和演员等各种状况，“大家都不愿意发生这种事，希望不要彼此责怪。”

《初拥》监制柯宜勤昨下午发声明，透露拍摄前已为演员与工作团队安排保险事宜，当天拍摄现场安排4名专业救难队人员在溪谷戒备，也钉拉安全绳索，“但面对收工时的不幸意外，实在始料未及，多曼尼必负起该负的所有责任。”表示将全力帮忙家属处理后事，并协助警方了解事发经过。