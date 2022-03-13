时隔四年 郭舒贤回巢拍长寿剧

久违的阿姐郭舒贤气质独特、演技稳健，上一部剧是四年前接的《阴错阳差》，无独有偶，男对手也是视帝陈汉玮。

最新130集医疗长寿剧《医生不是神》是舒贤与汉玮第9次合作。两人很早结下台缘，这些年合拍的剧集计有：《天师钟馗》《阳光列车》《阳光列车2》《大锣大鼓》（电视电影）《客家之歌》《书包太重》《企鹅爸爸》及《阴错阳差》。

剧中与“双陈”三角关系

长寿剧《医生不是神》以现实手法展开，道出医生与病患之间的关系，务求生活化，舒贤饰演一名“护士长”，周旋在汉玮与陈泓宇之间，形成三角关系。

问起搭档，舒贤受访时告诉《新明日报》：“想跟汉玮怎么演都可以，凡事都很好商量，很开心，跟泓宇合作时较少对手戏，他蛮静的不多话，但两位演员都很敬业！”

陈汉玮圆心愿

正忙于综艺节目拍摄的陈汉玮昨晚（3月12日）受访，提到《医》剧有一圆心愿的喜悦：“我在电视台外号Dr.Tan，从小就希望当医生！”

众所周知，汉玮向来对医药领域兴趣浓烈，对身体病痛症状素有涉猎，“哪些药适合哪些患者，怎么对症下药，我都有基本的认识，加上我认识很多医生朋友，也能一直从中学习。艺人朋友会打电话来问我，让我为他们分析，小病我通常是能帮得到。”

未念医科，只因家里经济不允许，汉玮说：“攻读医科学费昂贵，但从事演员这一行也很好啊，我也可以演‘医生’！”

汉玮周遭的医生朋友不少，“其实医生并非只有白白净净、斯斯文文类型，也有些披头散发、有些古怪搞笑，并没有特定的专业形象，我希望能把医生最真实的一面呈现出来，好医生懂得在心理上安慰与鼓励病人，克服病魔，心理医疗也很重要，除了医术，也必须懂得好好开导病人。”

问起搭档郭舒贤，汉玮笑说彼此渊源深：“邻居、朋友、情侣都演过，舒贤个性跟我类似，很直接、很真，有话直说，合作起来不会有疙瘩、非常开心。”

提到另一个搭档陈泓宇，汉玮表示已合作太多次，私底下交情很好，“三人合作必能擦出火花。”

陈泓宇受访时则透露，曾与舒贤在优频道合作过《易心人》等剧，在《医》剧是演懂得营销策略的私人医院主管，问起印象最深的荧幕医生，他首推《妙手仁心》的吴启华。

陈汉玮4节目在手

汉玮手上有2综艺节目，分别是《加减乘除》第二季（5月）、《小屋大作》，4月将担任《红星大奖》颁奖礼司仪，再加上130集《医生不是神》，真是有够忙！

“虽有4个节目‘卡’在一起，没关系，还是能争取时间休息的。"

陈汉玮提到《医》剧有一圆心愿的喜悦。（档案照）

双视帝催《才华》4星人气？

《医》除了双视帝组合，参演的《才华》艺人就有张哲通、郭坤耀、曾晓晴、洪丽婷，他们饰演4名“菜鸟医生”。

张哲通虽受力捧，却未能顺利攻入“10大”，如今加入《医》剧，有6届视帝加持，会否形成人气“助力”，助他来年杀入“10大”？

“也不是只有我‘带’才华演员啦，还有泓宇、舒贤，资深的能带新人入戏，这个不难，其实他们也很聪明啊，一点就通！”

据悉，《医》预计4月多开拍，由于冠病持续，剧组恐难借医院实景取镜，是否得搭建“私人医院”拍摄？看来得大费周章。