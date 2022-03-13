陈秀环确诊冠病 “中西合璧”抗疫

本地女艺人陈秀环于昨天（3月12日）在个人社交媒体上透露自己确诊冠病的消息。陈秀环在接受《新明日报》电访时表示自己目前症状有头痛、喉咙痛、发热、流鼻涕、骨头酸痛，症状严重甚至影响睡眠。她在与记者通话过程也不时在咳嗽，声音相当沙哑。

陈秀环说，自己向来较少生病，在10日发现稍有头痛症状后便马上进行检测，虽两次结果都为阴性，她还是谨慎为上，提前自我隔离。怎料第二天便测出阳性，其余症状也接连出现。虽然她已施打了追加剂，但确诊后症状并不轻。“或许是最近工作较忙导致休息不够，免疫力下降，症状才会比较多。”

陈秀环也无奈表示自己工作家里两点一线，不知何时被感染。“本来在忙于拍摄，工作行程都进行了调整，对团队感到非常抱歉。”

面对病毒，陈秀环一家向来小心翼翼，若发现任何感染的可能性，都会提前自我隔离，所以这次确诊后并未有与家人接触。“先生在2月时也确诊了，当时他说自己有点喉咙痛，就让他直接到房间里隔离，结果第二天就确诊了；如果女儿的同学中有人确诊，也会让她先在家隔离，两天检测都呈阴性后才去上学。”

对抗病毒有过经验的陈秀环，这次采取“中西合璧”的方式，中药和西药相隔两小时交叉服用，双管齐下。“中药是之前先生确诊时买的，西药则是因为头痛严重无法入睡，所以买来帮助睡眠。我也喝了很多椰子水，希望能在7日内痊愈！”