七年来各过各的 Budak Pantai合体复出开唱

本地美声组合Budak Pantai在2014年成军20年的时候，办了告别演唱会“The Final Countdown”，不过当时留下伏笔笑说，有些团体流行“复出演唱会”。他们真的复出了，将于4月1日（星期五），在巴西班让发电厂举行“Budak Pantai 4月的圣诞节演唱会”（Christmas in April Done Right, According to Budak Pantai）。

Budak Pantai由五名好友罗溢明、伍伟勋、黎康前、黄荣来与何家骥组成。他们除了有美妙的歌声，随性诙谐的表演方式也总是逗得观众哈哈笑。对于这次决定复出，成员在各自家中与《联合早报》记者进行电话群组访问时说，这些年其实有一点想念大伙儿一起唱歌的时光，尤其是Budak Pantai特有的奇怪演唱风格，刚巧经理人去年问他们是否有意再次开唱，他们都开心点头。

罗溢明说：“2014年决定告别，是因为那时候我们已经唱了20年，觉得是时候休息了。而且当时我们几个成员的孩子也还小，在念小学和中学，对于要兼顾歌唱和家庭，我们很有压力。”黄荣来补充说：“现在孩子长大了，我们也就有更多时间投入音乐当中。”

这七年，五人过着自己的生活，很少碰面，但去年12月重聚练习时，很快就找回熟悉的感觉。伍伟勋说：“那种在一起时轻松、好玩、幽默的气氛，很自然地涌现，至于歌唱部分，例如歌声的和谐度，到了第二次、第三次的排练，也慢慢地找回了。”

须借助咖啡保持活力

问他们这七年有什么改变，他们笑说：“老了七岁。”黄荣来说：“也因为年纪比较大了，音乐上也出现了新的成熟感，整个感觉更自然，更好玩。”

记者捉弄他们，毕竟“老了七岁”，过往在舞台上总是活力十足，这次演出如何保持活力？他们笑答，需要很多咖啡。黄荣来接着正经地说：“其实是音乐带给我们能量，我们在台上开心地演唱时，很自然地就活力充沛。”罗溢明说：“我们唱的是我们非常非常喜欢的歌，用的是我们非常非常喜欢的唱法，这两个‘非常非常’加起来，就让我们活力十足。”

成员确诊取消排练

说到这次的演唱会主题“4月的圣诞节”，伍伟勋解释：“这两年因为疫情，大家无法好好庆祝圣诞和其他节日，我们就想说，不如来个圣诞主题，和大家一起庆祝。我们也很喜欢唱圣诞歌曲。”

这次演出，Budak Pantai除了带来他们的经典歌曲如“Abuden”“Leap”等，也跟上潮流，将带来一首跟NFT有关的新歌。

谈及疫情对他们的影响，何家骥透露，访问这一天，自己其实确诊，结果五人原本约好排练，被迫取消。他说：“随着演出日期逼近，难免紧张，希望不要耽误排练。”

黄荣来说，大家的工作和生活多少都受到影响，而这次的演唱会对他来说，是低迷中的最好消息。伍伟勋也说：“我平时不爱出门，但每周的排练是我最开心的时候。”

何家骥说：“虽然演出的人数受限，但还是很开心现场演出恢复了。”罗溢明希望在这个艰难的时期，Budak Pantai的这场演唱会能带给大家欢乐和能量。

演唱会门票售价$49、$59、$69，购票网站。

为了庆祝这次开唱，Budak Pantai也将过去五张实体专辑在线上发行，让各地朋友都能听到Budak Pantai的歌曲，感受他们的幽默。