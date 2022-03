七年来各过各的 Budak Pantai合体复出开唱

本地美声组合Budak Pantai在2014年成军20年的时候,办了告别演唱会“The Final Countdown”,不过当时留下伏笔笑说,有些团体流行“复出演唱会”。他们真的复出了,将于4月1日(星期五),在巴西班让发电厂举行“Budak Pantai 4月的圣诞节演唱会”(Christmas in April Done Right, According to Budak Pantai)。

Budak Pantai由五名好友罗溢明、伍伟勋、黎康前、黄荣来与何家骥组成。他们除了有美妙的歌声,随性诙谐的表演方式也总是逗得观众哈哈笑。对于这次决定复出,成员在各自家中与《联合早报》记者进行电话群组访问时说,这些年其实有一点想念大伙儿一起唱歌的时光,尤其是Budak Pantai特有的奇怪演唱风格,刚巧经理人去年问他们是否有意再次开唱,他们都开心点头。

罗溢明说:“2014年决定告别,是因为那时候我们已经唱了20年,觉得是时候休息了。而且当时我们几个成员的孩子也还小,在念小学和中学,对于要兼顾歌唱和家庭,我们很有压力。”黄荣来补充说:“现在孩子长大了,我们也就有更多时间投入音乐当中。”

这七年,五人过着自己的生活,很少碰面,但去年12月重聚练习时,很快就找回熟悉的感觉。伍伟勋说:“那种在一起时轻松、好玩、幽默的气氛,很自然地涌现,至于歌唱部分,例如歌声的和谐度,到了第二次、第三次的排练,也慢慢地找回了。”

须借助咖啡保持活力

问他们这七年有什么改变,他们笑说:“老了七岁。”黄荣来说:“也因为年纪比较大了,音乐上也出现了新的成熟感,整个感觉更自然,更好玩。”

记者捉弄他们,毕竟“老了七岁”,过往在舞台上总是活力十足,这次演出如何保持活力?他们笑答,需要很多咖啡。黄荣来接着正经地说:“其实是音乐带给我们能量,我们在台上开心地演唱时,很自然地就活力充沛。”罗溢明说:“我们唱的是我们非常非常喜欢的歌,用的是我们非常非常喜欢的唱法,这两个‘非常非常’加起来,就让我们活力十足。”

成员确诊取消排练

说到这次的演唱会主题“4月的圣诞节”,伍伟勋解释:“这两年因为疫情,大家无法好好庆祝圣诞和其他节日,我们就想说,不如来个圣诞主题,和大家一起庆祝。我们也很喜欢唱圣诞歌曲。”

这次演出,Budak Pantai除了带来他们的经典歌曲如“Abuden”“Leap”等,也跟上潮流,将带来一首跟NFT有关的新歌。

谈及疫情对他们的影响,何家骥透露,访问这一天,自己其实确诊,结果五人原本约好排练,被迫取消。他说:“随着演出日期逼近,难免紧张,希望不要耽误排练。”

黄荣来说,大家的工作和生活多少都受到影响,而这次的演唱会对他来说,是低迷中的最好消息。伍伟勋也说:“我平时不爱出门,但每周的排练是我最开心的时候。”

何家骥说:“虽然演出的人数受限,但还是很开心现场演出恢复了。”罗溢明希望在这个艰难的时期,Budak Pantai的这场演唱会能带给大家欢乐和能量。

演唱会门票售价$49、$59、$69,购票网站。

为了庆祝这次开唱,Budak Pantai也将过去五张实体专辑在线上发行,让各地朋友都能听到Budak Pantai的歌曲,感受他们的幽默。