《芝麻街》修理店老板病逝

（综合讯）据外媒报道，美国儿童教育节目《芝麻街》（Sesame Street）资深演员Emilio Delgado（埃米利奥德尔加多）上周四（3月10日）在纽约的家中病逝，享年81岁。德尔加多遗孀说，丈夫患有多发性骨髓瘤（一种影响浆细胞的血癌）。

《芝麻街》的一名发言人在声明中说：“作为《芝麻街》50多年来深受爱戴的一员，他以热情和幽默邀请孩子们分享友谊，这种友谊世代相传。”赞扬他是“走在墨西哥裔美国人代表的前端” 。

德尔加多1940年5月4日出生于加州卡莱克西科（Calexico）；1968年开始了他的演艺生涯。他最初是在各种舞台剧中演出，后来在第一部墨西哥裔美国肥皂剧《拉扎之歌》（Cancion de la Raza）得到一个角色；1970年，又获得儿童节目《安琪的车库》（Angie's Garage）中的角色，德尔加多后来说，正是这个特殊的角色吸引了《芝麻街》制片人的注意。当时《芝麻街》已进入第二季，新重点之一是把范围扩大到那些开始把英语作为第二语言来学习的儿童。他们引入了一个新角色米格尔（Jaime Sanchez，杰米桑切斯饰），这是芝麻街的第一位拉丁裔居民。遗憾的是，第二季未能达成目标。

为了解决问题，《芝麻街》第三季的制作团队彻底改变做法。他们拍摄了全新的西班牙语片段，并引入了包括Panchito Gomez、Sonia Manzano、Raul Julia和德尔加多在内的七名新演员。德尔加多饰演的路易斯是修理店老板，负责芝麻街的所有维修工作。这家店由路易斯和拉斐尔（Raul Julia饰）共同经营。拉斐尔在第三季之后离开剧组，路易斯成了这家店的老板。随着《芝麻街》进入80年代，路易斯这个角色也发生了变化。在第七季中，他雇了一个新同事玛丽亚（Sonia Manzan饰）来经营修理店。这段感情最终发展成爱情，两人在1988年第19季结婚。1989年，他们的女儿加比出生，为《芝麻街》第20季画上了句号。

2019年角色被淘汰

2019年，路易斯被淘汰，德尔加多也退出了剧组。不过他偶尔也会在与该节目有关的活动中亮相，比如《芝麻街》50周年庆典。据加州艺术学院报道，德尔加多被认为是“在美国电视剧中扮演同一角色时间最长的墨西哥裔美国演员”。德尔加多在2014年回顾他的角色和职业生涯时说：“现在回想起来，我总是很惊讶，我从1968年起就一直是一名职业演员，以我喜欢的工作谋生。”