奥斯卡影帝William Hurt去世 享年71岁

美国男星William Hurt惊传13日于波特兰家中去世,享年71岁。他的儿子证实了父亲离世的消息,表示他是在家人的陪伴下平静离世的。虽然家人没有透露其他的细节,但William Hurt曾于2018年宣布自己罹患前列腺癌末期。

William Hurt是美国1980年代最当红的巨星之一,曾以《Kiss of the Spider Woman》、《Children of a Lesser God》、《Broadcast News》连续3届入围奥斯卡最佳男主角。其中,在《Kiss of the Spider Woman》中饰演的同性恋囚犯让他拿下影帝。

近年来,William Hurt多次出演Marvel电影,包括《The Incredible Hulk》、《Captain America: Civil War》、《Avengers: Infinity War》、《Avengers: Endgame》及《Black Widow》,Thunderbolt Ross将军的角色令影迷留下深刻的印象。

今年1月在美国上映的《The King's Daughter》尽管是多年前就已拍摄好的作品,却成为他生前最后在戏院上映的遗作。