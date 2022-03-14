曾遇邪门事 《七天》变鬼辉哥不怕

本地喜剧演员Alamak程旭辉将在本地独立制作电影《七天》演出“鬼”，他今早（3月14日）接受《联合早报》访问时说：“不忌讳！”

原来，30多年前他在工厂与旧家曾遇到邪门的事，他娓娓道来：“当时在工厂上班，有一天值夜班，突然听到生产线上的椅子出发移动的声音，我赶快开灯查看，结果什么都没看到。”

他说还有一次，值夜班时太困了，他睡着了，突然一阵很冷的气体飘了过来把他惊醒，他说：“那个冷不是冷气的冷，而是超级的冷。我不害怕，后来还向同事提起这个经历。同事问我打瞌睡时，我有没有着穿鞋子，我说有，他们说下次睡觉别穿鞋，因为往生者才会穿鞋。”

发生在旧家的诡异事则要从他追看港剧说起：“港剧的带子是租来的，隔天要归还，我还没看完，所以半夜在追剧，突然听到屋外走廊有脚步声与脚镣铁链发出的声音，我连忙从窗口缝隙往外看，什么都没看到。”

他说第二天才惊觉原本自己屋外走廊的一盆旺盛的石榴，竟然在一夜间枯萎了：“我们都无法解释为什么会这样。”

这些经历都没让程旭辉感到害怕，所以为戏“变”鬼，他也不害怕。他在《七天》中将与其他“鬼”有对手戏。

《七天》是他继与王冠逸等人演出的本土贺岁片《团圆饭》后，再度拍摄电影，他透露自己的戏份本月21日起将拍摄。

本地艺人雅慧将演出电影《七天》。（受访者提供）

雅慧：开拍前一晚兴奋睡不着

由吴可嘉编剧与执导的《七天》昨天（3月13日）已举行开镜仪式，女主角雅慧今天上午在个人Instagram发图与文写道：“超期待的。明天开拍，我昨晚就睡不着了。”

她的发文引起不少艺人朋友包括蔡淳佳与曾诗梅等为她加油打气。雅慧受访时说：“我的角色还不能多透露，但非常有挑战性。”

她透露《七天》是温馨且具启发性的故事。影片明天起开始拍摄，4月中至4月底杀青。

谈到多久没拍电影，雅慧打趣地说：“我忘了上次拍电影是什么时候，但我很期待这次的演出，是新尝试，演出我爸爸和妈妈的是宏荣大哥与舞台剧演员Doreen，之前我们有一起彩排，感觉很好，很期待拍摄现场的火花。”

除了片中的父母，她与帅哥孙政也有不少对手戏。