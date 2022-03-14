纳豆脑神经受损影响右半身

（台北讯）今年1月因脑中风入院开刀的纳豆，日前在家人和女友依依的陪伴下，坐着轮椅离开住了将近50天的台北国泰医院。据悉，他因脑神经受损影响了右半身，因此在医院时已开始复健。由于脑中风复原是一段辛苦而漫长的过程，出院返家后，家人除了为他找看护悉心照料外，也会带他去复健中心寻求专业协助。虽然原本由纳豆主持的节目都放话要等他回归，但这半年是他的黄金复原期，预估至少一年以后，纳豆才有可能回到演艺圈。

据看过纳豆的友人表示，纳豆在院期间，精神状况不错，也可以进食，只是因右半身无力，行动还是必须靠轮椅辅助。纳豆在清醒后便积极展开复健工作，转进普通病房后，也已开始训练用右手吃饭、右手写字。

纳豆1月24日因异常头痛，要女友带他去医院，医生诊断有脑出血症状，便紧急为他进行脑部引流手术，2月7日又进行脑室腹腔引流。虽然动了两次手术，但医院整体评估他的身体状况不错又年轻，应可以慢慢复原。

纳豆的友人皆表示，纳豆警觉性很高，还好当天他有要求去医院，否则情况可能更危急。

出院后的纳豆迎来人生漫长艰难的复原期，女友依依为他及自己打气，在面簿写下：“豆很辛苦地撑过了最难熬的时间，他让我们每个人都充满希望，所以我也会加油，除了继续陪着你走完这条路之外，我会当一个不让你担心的女朋友。”

舅舅：他还没出院 复健中

不过对于纳豆出院一事，身为舅舅的新北市长侯友宜今天（14日）驳斥了这项消息，表示纳豆目前还在复健当中，强调“他还没出院”，复健过程一切还在进行中，目前非常顺利，期待他早日康復，还隔空喊话要他加油！由于说法与先前报道有出入，事实还有待进一步查证。