杨祐宁首当制作人 新剧瞄上许志安

拍《华灯初上》4度与林心如合作，型男杨祐宁首次挑战当制作人，邀许志安、萧煌奇、纳豆拍新剧《接招吧！制作人》！

杨祐宁气质硬朗，银幕上多演绎猛男，不过，去年他首次出任监制，开拍12集《接招吧！制作人》，邀来参与的歌手包括勇夺金曲奖评审团大奖的万芳，最佳乐团落日飞车，香港歌手许志安、台语歌王萧煌奇、纳豆、施名帅、李杏、曾少宗、BarryChen、南瓜妮歌迷俱乐部、Trash、凤小岳，还有9m88、马念先以及陈昊森。

《接招吧！制作人》故事背景发生在千禧年，电子舞曲、嘻哈、摇滚等新世代音乐崛起，首挑大梁担任女主角9m88饰演热血菜鸟助理，以《刻在你心底的名字》爆红的陈昊森饰演创作乐团主唱，万芳饰演一名DJ，金马奖最佳男配角纳豆也饰演疯狂DJ兼编曲家。

杨祐宁演而优则监制，在《接招吧！》中饰演王牌音乐制作人，戏里不只要懂音乐、还要懂人。

萧煌奇柔道高手无需替身

据悉，《接》剧中有一场戏是杨祐宁柔道场对打台语歌手萧煌奇，“没想到狂拿四次金曲奖最佳台语男歌手的萧煌奇竟也是柔道高手，实力超强，演戏过程全程来真的，没有替身，我多次被摔到脸色惨白，导演依然没有喊卡……”

香港歌手许志安去年就悄悄飞台接拍杨祐宁监制的《接招吧！》一剧，业界指安仔酬劳百万台币，只是有关艺人价码通常都是商业秘密，无法确认。

许志安去年悄悄飞台接拍杨祐宁监制的《接招吧！制作人》。 （互联网）

向林心如看齐

杨祐宁先前拍了林心如监制的《华灯初上》，反应大好，他受访告诉《新明日报》：“我从一个学习当制作人的角度出发，所以更加佩服她”。

杨祐宁与林心如先前合作过《倾世皇妃》《京城81号》《魔宫魅影》，《华灯初上》是4度合作，“我们很有默契，私底下也是相当要好的朋友。”

由于《华》回响热烈，不久前才被拱拍电影版，杨祐宁乐见其成：“如果有电影版，我相信剧本会是很精采、很强大的，所以我一定会参加！”

除了火红的《华》剧，杨祐宁另一部角色截然不同的新剧《良辰吉时》也即将推出。

记者好奇，已婚的杨祐宁如今再接拍角色，比如拍摄某些场面（包括危险镜头）是否需要向另一半报备？

“在结婚后我确实会在接拍角色时考虑另一半的感受，不论是拍摄危险镜头或是拍摄尺度，我都会跟老婆沟通，这是一种互相尊重。”

据悉，他是“宠女慈父”，曾笑言爱女个性像猫，爱撒娇却有个性，言语间父爱满满，若有广告商看中宝贝女儿拍广告，他会答应让爱女曝光吗？

“现阶段我不希望让女儿曝光，我希望她有一个比较自由自在与开心的生长环境，不希望她太早社会化，希望让她保有自己的童年。”

由杨祐宁演出兼任监制的《接招吧！制作人》预计今年下半年推出。