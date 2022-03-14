李政宰北美再夺视帝 “英国奥斯卡”颁奖礼女星对普京比中指

有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖今天（3月14日）举行颁奖典礼，主持人“胖艾美”（Rebel Wilson，蕾蓓尔威尔森）在典礼比中指，呛声发动战争的俄罗斯总统普京。蕾蓓以《歌喉赞》（Pitch Perfect）系列电影中的“胖艾美”一角爆红，近年来为了健康成功甩肉35公斤，她在颁奖典礼上说到该典礼配有两名手语口译员，分别翻译“美国手语”和“英国手语”时，她竟比出中指说：“不管哪种手语，这个都是送给普京的。”引爆全场掌声，声援她呛入侵乌克兰的普京。

“奇异博士”Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）出席红毯时，特地别上乌克兰国旗颜色的胸针，为饱受战争威胁的乌克兰民众发声。

英国奥斯卡与美加广电影评人协会年度大奖，同样时间先后在伦敦与比佛利山庄举行颁奖典礼，电影人被迫大玩“二选一”的出席游戏，《犬之力》（The Power Of The Dog）在两边都拿下最佳电影和最佳导演，导演Jane Campion（珍康萍）风光出席美国的广电影评人协会的颁奖典礼。《犬之力》至今全球各大竞赛已勇夺243个奖，入围奥斯卡12个奖的此片有望再下一城。

英国奥斯卡方面，日本的《在车上》（Drive My Car）夺最佳外语片奖；《贝尔法斯特》（Belfast）获得年度英国电影；《豪门谋杀案》（House Of Gucci）的女神卡卡与影后再无缘，败给“After Love”的女星Joanna Scanlan。好莱坞黑人影星Will Smith（威尔史密斯）夺影帝。张震参演的好莱坞大片《沙丘瀚战》（Dune）获得原创音乐、摄影、美术、特效、音效五奖。《沙丘瀚战》奥斯卡入围十奖。

李政宰凭剧集《鱿鱼游戏》拿奖拿到手软，他在美加广电影评人协会奖的电视类部分夺戏剧类视帝。该剧也另获最佳外语影集奖。李政宰亲临典礼领奖。