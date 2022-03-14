娱乐吃瓜：艺人如何维系异地婚姻？林志玲为爱学当日本主妇

大S徐熙媛本月8日宣布与韩团“酷龙”成员具俊晔再婚，轰动娱乐圈，两人破镜重圆的爱情故事备受瞩目，也让人们想起娱乐圈其他异地婚姻。林志玲2019年闪嫁日本男星AKIRA，天心嫁给韩国籍导演金英敏婚后甜蜜蜜，许茹芸和韩国老公崔栽诚相识4个月就认定彼此，本地艺人中李心钰和郭妃丽嫁给洋人老公过着幸福日子。一起来重温她们的爱情故事，听听她们的婚姻之道。

林志玲勇于表达对老公的爱

林志玲在2019年闪嫁日本男星AKIRA，婚后定居日本，今年农历年除夕宣布诞下夫妻俩的爱情结晶，一家三口幸福美满。

林志玲曾在杂志访问中透露婚后的日常，就是在家看电影或一起运动，夫妻俩聊天时还会牵着彼此的手。AKIRA去上班前，她会站在家里的玄关处送他，挥挥手以日文说：“路上小心”，就像平凡的日本家庭主妇。她也勇于表达对老公的爱，“因为我会害怕有一天可能就没机会说了。我很珍惜每一次能表达喜欢的瞬间，每一次都还是满满的浪漫和感动。”

至于维系感情的方法，AKIRA透露林志玲很喜欢照顾别人，也喜欢带给别人惊喜，“我们都会为彼此准备惊喜。”林志玲说：“结婚之后，几乎他在哪，我就会飞去哪，我觉得当有心想要在一起，时间、工作等等，都是可以克服和安排的。”

林志玲在2019年闪嫁日本男星AKIRA。（互联网）

天心说不清楚时就用肢体语言

台湾女神天心2016年嫁给韩籍摄影师金英敏，两人婚后不时因为工作分隔两地，这让他们格外珍惜相处的时光，天心说：“我们一定每天通话，光是打电话还不够，要用视讯。”

天心曾说老公颠覆了她对韩国都是大男人的印象，透露老公会在生活中展现体贴的一面，并赞老公是个不管做什么事或决定，总把她和妈妈放在第一位的男人，或许就因为金英敏把天心捧在手心上呵护，才让原本抱持不婚主义的她决定走入婚姻。

谈到夫妻俩的相处时光，天心表示就算老公不会中文，她对韩文也一窍不通，但爱能穿越所有距离，沟通这件事，一点也难不倒身为演员的她，“说不清楚的就用肢体语言啊，我们从来都不会给对方压力。”

分隔两地的生活让天心和老公更珍惜相处的时光。（互联网）

李心钰嫁给“全世界最好的老公”

本地主持人李心钰2019年与美国建筑师David Moore结婚，婚后李心钰不时在社媒分享和老公的相处，从中可感受到老公给予她满满的爱，而她更赞对方是全世界最好的老公。

李心钰曾在访问中提及老公很支持她的工作，“他说想我专注工作，不要担心其他事。所以他就帮我做所有家务，每天接我上下班，要吃什么他也会准备。”她说老公其实工作也很忙，却仍会把她放在第一位，“用行动告诉我，他会认真地会照顾我。”

李心钰最近在社媒分享夫妻相处之道，写道：“快乐的婚姻不是取决于你们有多合得来，而是你如何在有冲突时处理彼此的矛盾。”她坦言和老公之间也会有意见不同的时候，但重要的是如何化解矛盾。她建议要给对方说话的机会，不带批判地聆听对方，多使用“我觉得”或“我听到你的心声”这样的字眼，而不是“你总是这样”，并且不要害怕说“对不起和我爱你”。

李心钰不时在社媒分享和老公的生活点滴。（取自IG）

郭妃丽小别胜新婚

本地艺人郭妃丽2013年嫁给澳大利亚老公，他曾分享婚姻保鲜秘诀：“我觉得最重要是多尊重、多沟通，不啰嗦，彼此懂得开玩笑逗乐对方，情趣能促进夫妻感情。”

她透露在冠病疫情之前，老公经常出国公干，而她也拥有自己的时间，“分开时就会特别想念对方，相聚也特别珍惜！”

郭妃丽去年主持了网络节目《悄悄密密》，在节目中透露因为老公大她11岁，有部分网民拿“嫁给洋人”和“年纪差距”做文章，加以评论。但她没有受留言影响，“人家要评论，我也不能阻止。最重要的是，我知道自己过得很好，过得开心和幸福。为什么要在意别人怎么讲？”

郭妃丽相当保护圈外老公，没有让他的身份曝光。（取自IG）

许茹芸喜欢尊重女生的大男人

许茹芸在2014年与认识六个月的韩国男友崔栽诚（昵称Mr Big）闪婚，她说：“当你遇到对的人，又在对的时间点，婚姻这件事情就这样发生了。”

她坦言闪婚需要勇气和冲动，但也说：“踏入婚姻看似冲动，其实是来自过去经验的累积，才会对自己有足够的了解跟信心，去做出这个决定。”

许茹芸婚后大部分时间都跟老公在韩国生活，“我和他一直各忙各的，平均每两周就会分开，我出门演出；他身为广告公司创意总监，也得在各地飞来飞去。”虽然生活方式十分独立，但心灵依靠却总是紧密，“他每天都会打电话、传简讯或者睡前跟我视讯，聊聊彼此的生活，没有一天例外。”

一般人以为韩国男人都是“大男人”，但许茹芸认为这是刻板印象，不过她的确比较喜欢大男人，但对方要懂得尊重女生、有肩膀和有责任感，而老公都符合这些条件。