高云翔性侵判赔1000万 前妻被判“脱不了关系”网叹倒霉

（北京讯）中国37岁男星高云翔2018年赴澳大利亚悉尼拍剧，卷入性侵案，因官司缠讼而滞留当地2年之久。直到2020年3月，陪审团认为他所有罪名不成立，他才重获自由，但形象已然坠落谷底，不但没工作，还被该剧的投资方控告要求解约并求偿近1000万新元，如今一审判决出炉，高云翔的前妻董璇的公司，竟得负连带责任。

高云翔当年爆出性侵女编剧而被告上法院，他滞留当地期间，星妻董璇立刻带着女儿飞抵澳洲，照顾并陪伴他，甚至不惜交出自己的护照换得男方保释。在案情混沌不明、尚未判决前的漫长时间，董璇不离不弃陪他度过煎熬的时间，而真相是高云翔即使获判无罪，但仍是背叛婚姻，当这一切尘埃落幕，董璇才在2019年请求离婚，断开8年婚姻。

此案高云翔不仅因性侵行为被告上法院，当时邀他赴澳拍戏的唐德影视，也在2019年将他告上法院，官司一打就是3年，直到近日一审判决终于出炉，唐德发表了公告，指出双方签订的演员合约被判处解除，同时高云翔得赔偿公司方的钱财损失，包括利息损失、违约金、律师费等。

最让人意外的，是公告中提到，已跟高云翔离婚3年的前妻董璇，其“艺璇公司”得支付义务承担连带责任，等于是断开了婚姻却还是被前夫牵连。消息曝光后引发热议，众人不禁同情董璇“打官司在前、还债在后，让人心疼”“凭啥董璇要担责任啊，够倒楣的”，还提到俗话说“女怕嫁错郎”，董璇就是个血淋淋的例子。