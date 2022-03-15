南柱赫《2521》“爱上未成年”掀论战

（首尔讯）韩剧《二十五，二十一》在韩话题正发烧，南柱赫（Nam Joo-hyuk）被赞演出“人生角色”，最新剧情进度，他直接告白金泰梨（Kim Tae-ri），两人在海边“耳语”嘴唇靠超近，心跳指数爆棚！不过因为剧中女方饰演的只是高中生，在韩网掀起“爱上未成年”的争议，讨论越滚越大。

在剧中，南柱赫和金泰梨相识的时间是男方21岁、女方17岁，但两人经历了各自生活的打拼，再相遇时女生已经19岁，男方23岁。两人开始有暧昧氛围，女方后来觉得自己爱上对方，男方更是直接告白：“我正爱着你！”

看似恋情即将萌芽，双方差距4岁也不是大问题，但却掀起韩网热议，网民直批女方还是“未成年”（注：韩国人年纪以虚岁计算，19岁是成年与未成年的界线），“看到西装服配校服的组合觉得不是很妥当”“戏剧是否应该考虑自身的影响力”“重点不是年纪差，而是成人与未成年”“剧组不应该出来道歉吗”。

也有网民提出：“当初电视剧《鬼怪》女主角也是高中生，他们还差几百岁欸，但是编剧有让他们过了新年才接吻（注：韩国人从1月1日起自动增一岁）”“目前南柱赫跟金泰梨也没有什么亲密互动，编剧应该是有考虑到未成年这点才对”，论坛上掀起千则留言讨论。