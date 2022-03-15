姐官宣闪婚后小S首公开亮相 曝母姐和姐夫最新状况

大S徐熙媛于3月8日宣布与韩团“酷龙”（Clon）52岁成员具俊晔（Koo Joon-yup）闪电结婚，因事前对母亲隐瞒婚事，母女2人一度陷入冷战。不过根据在这场“家庭战争”中扮演和事老的小S所说，妈妈与姐姐母女近日已吃饭破冰。

小S今天（15日）上午11点出席慈善特卖会，也是她在大S闪婚日后首度公开亮相。她回应追问的台媒时透露，上周六因节目录影错过了徐家母女4人固定每周聚餐，但妈妈和姐姐们都去了，“因为我们母女4人感情非常好，身为妈妈也是爱女儿的，不可能会撑多久。”

媒体关心大S婚后是否会随夫移居韩国，小S坚决认为“不可能”，“因为（大S）孩子还是要在这边上课，姐夫的工作不用待在一个地方，他留在台湾的可能性还比较大。”

表示非常期待再见具俊晔的小S，也招认要姐夫介绍韩星给自己认识，结果惹毛姐姐。她问具俊晔认不认识崔宇植（Choi Woo-shik）、李钟硕（Lee Jong-suk）、张赫（Jang Hyuk），具俊晔为难地说对方太年轻，自己不认识。小S又问起《跑跑人》（Running Man）的刘在锡（Yoo Jae-suk），具俊晔则说自己认识同一节目的哈哈（Haha），可是小S说自己比较喜爱李光洙（Lee Kwang-soo），让大S发飙：“你有完没完啊？你到底把我老公当什么！”让现场媒体爆笑。

另据苹果新闻网报道，S妈上周到大S家吃饭，母女喝了1瓶酒就没事了。”她对具俊晔的唯一要求是“她的外孙（大S和前夫汪小菲的1子1女）一定要在台湾受完教育，学好中文，他不能带小孩去韩国，等小孩长大留学再说。”