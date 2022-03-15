娱乐吃瓜：长得像动物的韩星？崔宇植把孔刘画成这样！

不说不知，记者发现，原来韩国人在描述外貌时很常使用动物来形容，一起随zaobao.sg来看看哪些韩星属“动物相”！

始祖鸟要化身成愤怒鸟？

因《社内相亲》，“始祖鸟”登上韩网热搜。（图/互联网）

韩剧《社内相亲》（Business Proposal）剧情老套却玩出新意，开播后大受好评，也屡屡登上本地Netflix排行榜之冠。该剧讲述金世正（Kim Sejeong）所饰演的女主角顶替好友赴相亲之约，却意外发现相亲对象是自家社长后，展开一连串趣事的爱情喜剧。

安孝燮（Ahn Hyo-seop）所出演的姜泰武社长问金世正不能跟他假结婚的原因是什么，她情急之下说出：“你全身上下我都不喜欢，更讨厌你那张长得像始祖鸟的脸。”语毕，社长不仅傻眼，还默默搜索“始祖鸟”，傲娇可爱模样惹笑观众。戏中恼羞成怒的社长令观众捧腹不已，戏外“始祖鸟”这个词更一夜之间登上热搜，意外成为话题！

在那之后，安孝燮打给金世正时来电显示也会有“始祖鸟”的动画和音效。当社长发现职员就是他的相亲对象时，咬牙盘算要恶整她的幼稚行为也让网友调侃：“始祖鸟”要化身成为“愤怒鸟”了吗？随着剧情发展，还有网友提前期待“爱情鸟”的出现，太逗了！

不是爬虫类也不是两栖动物？

崔宇植绘制的孔刘肖像画。（图/截自YouTube）

崔宇植（Choi Woo-shik）在韩剧《那年，我们的夏天》中饰演插画家，戏外他也透过一段视频展现了他“精湛”的绘画实力。他亲手绘制同公司演员的肖像画，其中在他笔下的孔刘竟从帅气男神变成一只恐龙，让网友哭笑不得之余却又觉得似乎有那么一丁点像。

看了崔宇植的画作，孔刘气得直呼没办法打分，还放话：“崔宇植我们走着瞧！”，令全场哄堂大笑。（图/截自YouTube）

孔刘看了崔宇植的视频后，无言说道：“我再怎么是恐龙相，也不能这样画啊！这张照片怎么会画成这样？既不像爬虫类也不是两栖动物啊！其他人至少还是个人类，只有我不是。”他还笑说：“我现在不是恐龙，是羊驼！”此话一出让粉丝全部笑翻感叹：怎么又是动物！

孔刘曾在IG上载羊驼照，似乎比起恐龙，更倾向于“长得像羊驼”。（图/IG）

“恐龙相”韩星的代表人物其实另有其人。金宇彬（Kim Woo-bin）早在2014年接受访问时曾自爆：“我长得很奇特，像恐龙一样。我不想承认，但不得不承认像肉食恐龙。”

金宇彬曾在节目上亲口坦言自己长得像恐龙。（图/互联网）

鱿鱼还是鱼？

李光洙曾在电影《突然变异》中饰演“人鱼”。（图/互联网）

韩综《偶然成为社长2》热播中，车太铉（Cha Tae-hyun）和赵寅成（Jo In-sung）经营一家大超市，找来李光洙（Lee Kwang-soo）、金宇彬和林周焕（Lim Ju-hwan）当打工仔。当林周焕提及新菜单炸虾时，李光洙提议炸鱿鱼，结果反被赵寅成开玩笑，用手捧李光洙的下巴说：“喔这里有鱿鱼啊！”（备注：韩语中长得像鱿鱼意指长得丑）全员大笑之际，车太贤则冒出一句“他是鱼啊！”

原来，李光洙曾在电影《突然变异》中演过因参与人体实验而意外变成“人鱼”的男性。当时拍戏时他天天带着鱼的头套，甚至连呼吸都得靠氧气筒。虽然辛苦，但该片入选釜山、多伦多国际影展，无疑是他演艺生涯的一大肯定。

《突然变异》中的李光洙（左）与朴宝英。（图/互联网）

狗狗、猫咪、狐狸、仓鼠？

另外，韩国人还热爱将人的长相归类为“狗狗相”、“猫咪相”、“狐狸相”和“仓鼠相”。虽疑惑怎么会把人类和动物摆在一起，但每每看到那莫名相似的神韵，真的不得不佩服网友的想象力实在是太强大了！

有网友表示，某天带着自家的狗剃毛后，原想帮宠物拍照作纪念，没想到却意外发现狗狗竟然撞脸某知名主持人。该发文之后引起热烈讨论，获得网友们的一致赞同，纷纷表示：虽然对不起“国民MC”，但越看越像没有戴眼镜的刘在锡，太冲击了！（图/互联网）

说起最有名的“犬相”，姜丹尼尔（Kang Daniel）绝对是不二人选，被网友公认长得像萨摩耶犬。（图/互联网）

韩国料理达人白钟元（Baek Jong-won）跟吉娃娃放在一起……怎么看久了真的有点像？（图/互联网）

长得像IU的狗狗？嗯……造型问题？（图/互联网）

猫咪自带的神秘魅力，是不是与Jennie很相像呢？（图/互联网）

陆星材（Yook Sungjae）常被说长得像沙漠狐狸，电影《Zootopia》上映后，网友更发现狐狸一角Nick和陆星材的神态简直一模一样。（图/互联网）