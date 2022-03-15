反派形象深入民心 陈天文买饭被拒

本地资深艺人陈天文在1997年首次入围并获得最受欢迎男艺人奖后，往后几年虽有再断续入围奖项，却都与奖座无缘。

今年再次入选20大最受欢迎男艺人，陈天文在接受《新明日报》访问时表示，对10大奖项“食之无味，弃之可惜”。“入围名单是本地观众投选出来的嘛，很谢谢他们还记得我，也继续支持我。但几年都在陪跑，最后也无法上台拿奖，久了就会感觉麻木。我都接近60了，参加了又觉得干嘛呢，没参加又觉得很可惜。”

虽然陈天文至今未有在社交媒体上拉票，但他表示应该会发文谢谢观众一直以来的支持，也感谢支持者的选择，让他能够再次入围。

入围“最讨人厌大反派”

除了入围最受欢迎男艺人，陈天文也被选为MyPICK!趣味奖项“最讨人厌大反派”之一。他告诉记者，《花花公子》里的角色没有想象中那么讨人厌，“朱国栋的本质并不坏，只是因为剧情走向，才慢慢激起他的报复心理。我之前演过的角色还有更讨人厌的！”

原来，陈天文在近三四年里已演过不少反派角色，曾经的古装剧大侠成为了反派专用户。“可能是开始演反派的戏让人印象深刻，就比如有些演员演了一次病人后，过后的几部戏都会一直在专演病人。大家可能有了刻板印象，觉得陈天文不适合演好人或正义之士。”

尺度更宽 更好发挥

对于是否有考虑转换形象，尝试其他角色，陈天文觉得一切顺其自然，公司给什么角色就演什么角色，他本人对饰演反派角色保持正面的态度，“演反派能够发挥的尺度比较宽，可以天马行空地去演。”

其实陈天文还是有演一些反派以外的角色，如在热播中的《守护星》和即将播出的《你也可以是天使4》里，都是较平凡的小人物。但是他的坏人形象似乎已深入民心，甚至曾经因为这样发生了让人啼笑皆非的事。“有一次我去小贩中心打包食物的时候，遇过摊主对我说‘你是坏人，我不要卖给你’，还有曾经在参加婚宴的时候被说是坏人，还拒绝和我同桌。”

陈天文笑着回忆这些趣事，表示刚开始被误会时是会有点不舒服，但现已学会如何去适应。“很多人只是看到表面上的我，实际上不了解我，所以才会觉得我跟戏里一样坏。”

陈天文目前正忙于拍摄两部新剧，其中一部再次扮演坏人角色，看来其反派演技确实备受看好。