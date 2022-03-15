梅启明妻再发长文控诉 指其情妇称“可召梅艳芳灵魂上身”

（香港讯）已故香港天后梅艳芳的兄长梅启明早前接受传媒访问，声称有人冒充梅妈登报与他脱离母子关系，矛头直指姪子梅柏麟，更称已报警处理，一定会追究到底。但梅启明的太太Joey就因为不忍他再向梅妈勒索金钱，加上梅启明“风流背妻出轨泰籍情妇”，令她忍无可忍，曾公开3段录音证据大义灭亲踢爆他的罪行，向传媒披露他贪钱的面目。她直指梅启明从来不懂反省，甚至永远把错推在别人身上，现在连最亲的人也伤害，她与儿子不得不与他划清界线。

今天（15日），Joey再写下千字长文，数臭梅启明恶行。Joey指梅启明与泰籍女友合力踢走梅妈身边亲友，以便操控梅母这部“人肉提款机”，甚至以立妾为由，向梅妈索取礼金。又指梅启明向医院护士称泰籍情妇是他的老婆，让女友能够以媳妇名义进出医院找梅妈；骗梅妈说他的泰籍女友拥有无边法力，称对方能召唤梅艳芳的灵魂上身与梅妈沟通。

Joey又指泰籍情妇不但致电骚扰及威胁她，更恐吓她如果到香港见梅启明，便会代梅妈打她。让她母子俩为此一直承受很大压力。于是Joey决定回港了解情况，岂料完成隔离后，梅启明却不让妻儿俩返回梅妈每月通过梅艳芳信托基金以8000新元交租的北角寓所居住。Joey还透露上月在梅启明会见传媒前，曾要求她与儿子一同现身营造一家三口乐融融的假象。