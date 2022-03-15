75岁星爸老来得子 河正宇当哥哥4个月了

（首尔讯）主演电影《与神同行》的韩国影帝河正宇（Ha Jung-woo）最近当哥哥了，他的75岁星爸金容建（Kim Yong-gun）去年8月爆出逼交往13年、小39岁女友堕胎的丑闻，引发外界哗然。金容建事后说会尽父亲责任，负责孩子的所有费用。韩媒今天（15日）报道，以韩剧《妻子的诱惑》、综艺《花样爷爷》广为人熟知的金容建，去年11月老来得子，为了不必要的误会，最近完成DNA亲子鉴定后确定父子关系，会让孩子认祖归宗。

熟知金容建与女友的知情人士透露，她去年11月在首尔医院产下儿子，金容建为了将小孩纳入自己户籍，并支付必要的生活费与孩子的养育费，上月7日在首尔某大学附设医院做了DNA亲子鉴定。经过1周的时间比对，昨天收到结果，确定孩子是金容建的亲身骨肉。

知情人士说，金容建与女友的关系曝光后，因为年龄差距受到很多非难，他担心小孩出生后又有不必要的误会，才会进行DNA亲子鉴定，“小孩出生后，（金容建）身为孩子的爸爸比谁都还藏不住喜悦，但考虑到很多因素，不敢向身边的人说出自己的心里话。”

据报道，金容建的2个儿子44岁河正宇、42岁车贤宇（Cha Hyeon-woo）都支持爸爸的决定，对于多了相差40几岁的弟弟并未感到不悦。

金容建2008年在某韩剧杀青宴上认识孩子的妈妈，彼此维持13年的良好关系，但她2021年4月告诉金容建怀孕消息后，金容建对于75岁高龄得子感到负担，反对生下小孩。不希望堕胎的孩子妈妈于是向法院提告。金容建则发声明说双方对未来的规划不同，得知当爸后惊讶多过于喜悦，不过他强调后来支持她生下小孩，也愿意负起责任，双方后来和解收场。