新剧演情妇 女星受夫出轨激发 43岁修成美魔女出自家内衣

（东京讯）Netflix日剧《金鱼妻》改编自黑泽人气漫画，讲述六名人妻出轨的故事，上架后即引起热议。剧集一开场，由43岁女星长谷川京子（Kyoko Hasegawa）饰演的情妇跟男演员安藤政信（Masanobu Ando）在浴室的亲热戏，“全裸”拍摄但“点到即止”，她也火速成为网上热议。她本人跟角色相反，是个被丈夫背信的失婚妇人，但自强性格令她站起来，更创立自家内衣品牌。

曾获影后的长谷川京子曾演《龙樱》《华丽一族》等剧，外貌冷艳，身形玲珑浮凸，纵使不是经常演主角，也让人有印象。

2008年10月，长谷川京子宣布与交往3个月的摇滚乐团“色情涂鸦”的结他手新藤晴一（Haruichi Shindo）闪婚，并育有两名子女。婚后的她没有选择退出幕前，更有不少戏剧作品。令人意想不到是2019年，41岁的她竟然推出一本大尺度的写真集，这是她自25岁后，再度涉足写真界。生过两个小孩的她，以“有家庭但邂逅无可抵抗的恋爱”为题拍下照片，身形美态尽现，令她获封“美魔女”，没有被人母、人妻这些身份规限了。

原来，这跟她的婚姻状况有密切关系。去年初，传出长谷川京子与结婚13年的丈夫分居，9月她便正式宣布离婚，孩子交由丈夫代为照顾。早在2015年，新藤晴一就被媒体拍到在北海道札幌疑似出轨，跟一名年轻少女回洒店过夜，当时已一度传出离婚危机。为修补这段关係，长谷川京子身体力行，每日勤于健身和练瑜珈，才能在2019年以最佳姿态推出这本写真。

有了好身段，她又得到新领悟，决定不再过人妻生活。她不单搬离住家重拾单身生活，更自创内衣品牌，以自己做活招牌，不时以“女性是自由和解放的”为题，向姐妹们宣告自强的重要。