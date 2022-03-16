确诊冠病 祥祥早晚嘘寒问暖 刘玲玲望抱奖送爱儿

歌台天后刘玲玲昨午（3月15日）在社媒上贴出其抗原快速检测出现“两条线”，留言“我也赶上流行？”证实确诊冠病。

消息一贴上面簿，近2000则留言送暖，吁请她加油、祈愿她好好休息、多照顾自己、多喝水、早日康复，窝心问候满满。

带着沙哑声音的刘玲玲接受《新明日报》的访问时说，之前曾耗一周时间抄写经书、确诊前一天才去拍美容代言广告，一拍7小时。

“上星期熬夜抄写三部《楞严经》，可能因为休息不够，免疫力比较差，之前就感觉有点呼吸不过来……”

戏称老来‘吃香’

确诊前一天，玲玲做了抗原快速检测，证实呈阴性，她才放心去接拍广告，这是她入行多年来首次接拍美容广告，内心很感激。

她自嘲：“年轻时长得美‘没人要’，老了反而被广告商看中，我是老美人。”

玲玲感恩美容院老板娘青睐，说来对方还是她的粉丝，她拍摄时卯足了劲，广告早上11点半开始拍，直至傍晚6时结束，全程约7小时。

玲玲昨早就开始感觉不妥，头晕目眩，发烧咳嗽声音沙哑，在丈夫陪伴下去看医生，ART检测结果出现“两条线”：确诊了！

她确诊后出现发烧（37.9度）、头痛、头晕、喉咙痛、牙痛、伤风及咳嗽等症状。

“得知确诊的那一刻，我深刻体验到病患的沮丧与意志消沉，特别是经济有问题的病人，一旦发现自己病了影响生计，会更加难受！”

枕边人不希望玲玲太忧虑，安慰她“中了就是中了，没关系，会慢慢好起来。”

为确保家人安全，玲玲回家立即让丈夫与爱儿祥祥做抗原快速检测，幸亏结果出来两人都呈阴性，她要求他们戴口罩，并自我隔离在房间。她说，幸亏房间也有厕所，方便她足不出户，嘱咐祥祥不要“靠近”她。

祥祥很懂得察颜观色：“你中Covid啊？”他表现得非常乖巧，也不去干扰妈妈。

“我没什么胃口，老公很体贴，下厨煮了苦瓜米粉汤，然后摆在门口给我。”

二度入围20大

玲玲非电视台合约艺人，能攻入《红星》20大，她很安慰，今年是二度入围，去年铩羽而归，今年会否希望杀出重围？

“我认为自己不一定能进（10大），但内心希望冲进去，因为我想拿一个奖送给祥祥（爱儿）！”

她感性表示，自己现在的每一份荣耀都是属于祥祥的，“因为祥祥的妈妈是刘玲玲。”

祥祥是个很乖巧的孩子，得知妈妈确诊，不能亲近，还懂得打电话嘘寒问暖：“妈妈，你有好一点吗？”

玲玲今早再次被爱儿问起有没有“好一点”，语带欣慰。她说，今天病情有好转，牙不痛、头也不晕了，但仍有咳嗽，呈现黄痰。

“其实祥祥也在发高烧，幸亏检验出来是阴性，没事。”