对角色深有共鸣 尹汝贞：我必须演《柏青哥》

从经历离婚，独自养大孩子，重拾演艺事业，到荣获奥斯卡最佳女配角奖，尹汝贞的人生故事启人心智，就像她在最新作品《柏青哥》（Pachinko）的角色善慈一样。难怪接到剧本时，她跟自己说：“我必须演这个角色。”

《柏青哥》是一个横跨74年、四代人的故事。剧集改编自美国韩裔作家李珉真的畅销同名小说，是一部美国制作，也是Apple TV+年度大戏。

剧情以在朝鲜日治时期出世的女孩善慈为主角，描述她一家四代的生活。善慈年轻时爱上有家室的商人高汉水（李敏镐饰），怀孕后无法与爱郎结婚，后来遇到愿意娶她的男子白以撒（卢相铉饰），于是随白以撒到日本展开新生活，没想到就这样在异乡落地生根，直到50年后才终于回到家乡。善慈的生活非常艰苦，但她以坚韧不拔的意志克服种种困难，终于在晚年得以享福。

演员跨国际 以韩日英语呈现

《柏青哥》的演员跨国际，除了韩国的尹汝贞、李敏镐、金敏荷和郑恩彩，还有美国的陈河、日本的泽井杏奈、荒井创二与南果步等，并以韩、日、英三种语言呈现。尹汝贞和新人金敏荷分别饰演老年和青少年的善慈。

在美国洛杉矶为剧宣传的尹汝贞，今天清晨5点多（本地时间）接受《联合早报》视讯访问，谈到角色善慈非常有感触。“善慈活下去的决心和力量，鼓舞了我，我很喜欢这个角色，我必须演这个角色。”

善慈在人生旅程上忍受了许多艰苦，这方面尹汝贞深有共鸣。她说：“女人都希望结婚后，从此过着幸福快乐的生活，我也是带着这个信念，婚后跟我老公（已离婚）去了美国生活，演艺事业也因此停摆。我后来离婚，之后回到韩国，没有人记得我，接到的都是小角色。我心想有一天会再婚吧？但没有，于是我继续演戏，并开始珍惜和感激接到的每一个角色，因为我要养大两个儿子。现在，我不用再忍受艰苦，也很感恩一直接到剧本。”

谈到最有感触的一场戏，尹汝贞分享说：“善慈回到家乡，看到那个小时候学习潜水的大海，那时候父亲见她在水里好久没上来，非常担心。善慈站在海边，又哭又笑又呐喊，‘爸爸，我回来了，你看得见我吗？’那场戏我印象非常深刻。”

“你们应该为自己而写，而不是为我而写”

尹汝贞去年凭《米纳里》荣获奥斯卡最佳女配角奖，成为韩星首例，今年受邀担任颁奖嘉宾。谈到获奖后，工作和生活有怎样的改变，她幽默地说：“我自己是没有改变，到我这个年纪，很固执了，不会改变，就保持开心的心态。我的一个好朋友问我，为什么得奖时没有哭？我说那是开心的时刻，为什么要哭？而且我当下是不知道该如何反应，该说什么。”

尹汝贞透露得奖后接到很多剧本，“大家都说剧本为我量身定做，我说你们应该为自己而写，而不是为我而写。”工作邀约应接不暇，她说：“还好我现在的年纪也不能接太多工作，所以可以推辞。”

新人金敏荷演出年轻版的善慈，将善慈的韧性和坚强诠释得丝丝入扣。（Apple TV+提供）

金敏荷听外婆分享经验 为角色做准备

金敏荷和李敏镐也在今早接受访问。金敏荷演出年轻版的善慈，表现相当令人惊喜，将善慈的韧性和坚强诠释得丝丝入扣。她透露外婆经历朝鲜日治时期，所以为角色做准备时，她听外婆分享了许多故事，深受启发。她也挖掘自己内心深处，找出与善慈的共同点，并发现两人都有顽强的生命力。

金敏荷说：“善慈有很多复杂的情感，她坚强，但也脆弱；她也很聪明，懂得如何保护自己和家人。关于爱，她懂得怎么付出和接受。演出时，我专注在她面对各种问题时的不同心情，以及如何解决问题，我对这个角色有很多感触，很开心能演出一个这么多面性的角色。”

李敏镐（右）和金敏荷剧中上演禁忌恋。（Apple TV+提供）

李敏镐愿演反派

李敏镐饰演的商人高汉水有别于他过往的角色，他说：“汉水表面上像一个坏人，但如果你进一步了解他，你会知道他的苦衷；他其实不坏，我希望透过我的演出让观众信服。”

这次的演出对李敏镐来说是很宝贵的经验，他说：“作为演员，能有机会了解和学习表达自己处在这个年代无法感受到的情感，是非常好的学习。还有这部剧每一个角色都要活下去，也都有自己的生存方式，他们坚强的精神对我是很大的启发。”

李敏镐早前在一个访问中说想开拓戏路，挑战各类角色，对此他加以说明：“我已经30几岁了，有了更多演出经验，也更懂得欣赏一个故事的力量。我想演一些能向观众传递信息的作品，像《柏青哥》，若是这样的作品，即使演反派我也愿意。”

《柏青哥》3月25日（星期五）在Apple TV+全球上线，先推出三集，之后每周五更新一集。