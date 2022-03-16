娱乐吃瓜：“好形象”邓伦逃税 这回连累哪些明星？

29岁的中国男星邓伦近日被上海市税务局查出其偷逃税款，在2019年至2020年期间，他通过虚构业务转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税约1000万新元，其他少缴个人所得税300万新元。

据《人民日报》，邓伦是在接到提醒后仍未确实整改，15日才遭到媒体重锤揭发。据央视新闻报道，在税务检查过程中，他积极配合检查并主动补缴税款约950万新元，同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为，最终被追缴税款、加收滞纳金并罚款共计2150万新元。

事发后，邓伦紧急发出道歉声明，并说“会一如既往地努力”，却遭网民嘲讽：“你不会有工作了。”果然，他手上的代言已一个个被火速中止，而他过去的作品是否会下架，备受关注。目前，他的个人微博、工作室微博、抖音账号都已关闭。

从颜值、演技、综艺感、流量数据到待人处事各方面，邓伦在娱乐圈的风评一直都不错。难怪这次爆出偷逃税款，网民反应惊讶：“邓伦？是我想的那个吗”“烦死了，喜欢的男明星一共也没几个，你干嘛啊真的是”“为什么是你，真心惋惜”等。只是，也有大批网民喊“立即封杀”，即使官方没有下令抵制，他的人气要重回巅峰恐怕也有困难。

偷漏税3星至今未翻身

邓伦出事前是商家宠儿。（微博）

中国云米科技在3月15日下午2点才宣布邓伦为品牌代言人，谁料3点多就爆出逃漏税新闻，云米官方微博于一小时内紧急宣布终止合作关系，代言仅在2小时8分钟内就撤下。

讽刺的是，邓伦代言的产品中，君乐宝奶粉14日刚换下有政治争议的代言人俄籍韩裔男子短道速滑运动员维克特·安或安贤洙（Victor An / Ahn Hyun-Soo），紧急宣布改由邓伦代言，谁料15日马上又出事。

另外，奢华品牌宝格丽曾经邀吴亦凡作为代言人，去年才改为邓伦，然而两人先后出事，可说是倒霉透了。

根据娱乐圈偷税漏税的明星的案例，可以发现，在涉及这类案件后，明星要翻身很难。去年12月，中国知名网络主播薇娅偷逃税被追缴并处罚款2.88亿新元；8月，郑爽因偷逃税被中国税务部门重罚6400万新元。更早前，范冰冰因“阴阳合同”涉税问题被重罚1亿7200万新元。

靠《香蜜沉沉烬如霜》上一线

邓伦曾和杨颖合演《我的真朋友》（左）、和杨紫合演《香蜜沉沉烬如霜》。（互联网）

今年10月将满30岁的邓伦，2012年凭琼瑶爱情剧《花非花雾非雾》的深情男配角崭露头角，之后因古装剧《楚乔传》等多部古装剧里的“魅惑”扮相而被广大剧迷接受，开始搭档流量小花，如与迪丽热巴、杨紫分别合作电视剧《一千零一夜》《香蜜沉沉烬如霜》，迎来事业高峰，尤其是后者，收视傲人，把他推上一线。

到了真人秀综艺节目《密室大逃脱》系列，他负责睿智、胆小搞笑的形象，常引出趣味话题，吸粉无数。其他还有《上新了·故宫》系列、《爸爸去哪儿5》和《极限挑战6》等，都为他累积大量粉丝。

他的高人气吸引多达十几个品牌代言，更在2019年，首次入围福布斯中国名人榜，排名21。

倪妮杨紫皆受害

邓伦和倪妮（上图），以及和郑秀晶合作的剧集已经积压多年。（互联网）

邓伦事件爆发没多久，各平台就开始停播或下架邓伦之前的作品。有的平台虽然保留剧集，却把“邓伦”从主演一栏中删掉。

邓伦目前拍完、待播中的影视作品有5部。接下来，邓伦的影视作品如何收尾，又是各个平台方、资本方最头痛的事情了。

其中，《夜旅人》是爱奇艺多次在片单里展示过的重头剧，女主角是倪妮，这是二人第一次合作，又是邓伦继《加油，你是最棒的》后，时隔3年的第一部剧集。原本很多人期待倪妮的民国旗袍扮相，如今可能要失望了。

另两部是《毕业季》和《叫我灰姑娘》，前一部的女主角是韩国女演员郑秀晶（Krystal），已经积压了6年；后一部是邱泽当男一，邓伦陪衬，这部剧积压更久，已经8年了。这回两剧恐怕彻底难见天日了。

其他还有剧集《燃情大地》，以及郭敬明导演、赵又廷参演的电影《晴雅集2泷夜曲》。邓伦原本还为该片演唱片尾曲，可惜现在多半不能播了。

也有粉丝心疼杨紫，之前她的《青簪行》因吴亦凡出事而下架，好不容易等到《余生请多指教》最近播出，现在轮到代表作《香蜜沉沉烬如霜》又恐将下架，非常倒霉。

综艺方面，原本即将播出的《大侦探7》最新一集也有邓伦参与，不过应该会被剪辑掉或打马赛克。至于邓伦传出将参与录制的《密室大逃脱4》，主创团队应该已经在找艺人救急了。

未来副业变主业？

邓伦参加过综艺节目《密室大逃脱》系列（上图，左一）；自己也经营线下密室生意。（互联网）

邓伦很有商业头脑，在火锅、奶茶、线下密室等领域都有所涉猎。例如，他和老友共同创立了火锅品牌。此外，他名下还有两间影视文化工作室，都是他个人独资企业。

接下来，邓伦很可能要面对不少的官司纠纷，到时，他之前的副业很可能会变成他的主业也说不定喔！