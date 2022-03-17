邓伦逃税代言火速被撤 微博、抖音账号被封禁

（综合讯）中国男星邓伦被爆在2019年至2020年期间偷逃个人所得税务近4800万人民币（约1030万新元），中国国家税务局对邓伦追缴税款，加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿人名币（约2270万新元）。虽然邓伦发声明道歉，但他的代言却立刻受影响，工作室微博、抖音账号也被封禁。

据悉，邓伦手上握有多个品牌代言，包括宝格丽、雪花秀、君乐宝简醇、欧莱雅彩妆、联合利华中国区洗护发、清扬、娜丽丝、桂格燕麦、RogerVivier、斑布、摩可纳、久久丫、云米、LifeSpace益生菌及普娜等。云米最先发布解约声明，随后久久丫更进。

在邓伦代言的产品中，君乐宝奶粉14日才换下有政治争议的代言人安贤洙（中国短道速滑队的俄籍韩裔教练），紧急宣布改由邓伦来代言，不料一天后又出事。而宝格丽曾经邀吴亦凡作为代言人，去年才改为邓伦，然而新代言人又涉逃税，一个个都被列入劣迹艺人，可说是风波不断。

合作品牌天猫超市、Gucci、清扬、雪花秀等则将邓伦相关微博修改权限，显示不可见。邓伦的抖音账号及工作室微博也被封禁，已无法查看。讽刺的是，邓伦此前的微博简介是：“好好做人，认真演戏！”

邓伦的戏剧作品不少，由于有网民对邓伦的道歉不买账，粉丝担心他过去的节目、戏剧会否受牵连下架，连累其他艺人，包括杨幂、何炅、王嘉尔、陈小春、吴尊等。他跟赵又廷合作演出的电影《阴阳师：晴雅集》，二部曲《泷夜曲》都还未上映。

粉丝喊话杨紫：一定要守法交税

杨紫与肖战主演的电视剧《余生，请多指教》杀青后苦等两年，终于在本月15日开播。开播当天，杨紫数次上线为该剧打call，她不仅发布长文回忆当时拍摄《余生》时的心境，还特意录制视频宣传，可说是相当用心。

她过去曾与邓伦合作《香蜜沉沉烬如霜》，有粉丝不忘写道：“亲爱的紫，你一定要遵纪守法，该交税就交。”