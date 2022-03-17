邓伦出事郭敬明遭讽“眼光太毒” 作品全有“劣迹艺人”身影

（北京讯）29岁中国男星邓伦昨日（15日）被曝光因偷逃税款被罚2000多万新元，十几个代言品牌相继解除合作，本人及工作室微博也遭封锁，所有已播剧集皆被除名，但暂未下架。

有媒体指邓伦参演的《晴雅集》电影导演郭敬明，其导演生涯的全数作品都有“劣迹艺人”的身影。作家出身的郭敬明由2013年开始转型做导演，执导银幕处女作《小时代》，总共拍摄4集，在第3集上映时，主演之一的柯震东因吸毒被捕，终身禁演。在第4集中柯震东的正脸全部被剪，只保留了背影和头部，导致电影情节不连贯，以“烂片”收场。

2016年，郭敬明执导的电影《爵迹》由范冰冰、吴亦凡主演，两人相继于2018年、2021年被封杀，本就口碑不佳的作品简直雪上加霜。

2020年的《晴雅集》，其实电影早已拍完，但郭敬明选择分为两集上映，第一集因特效被质疑抄袭而下架，如今第二集没有等到，主演邓伦已经被罚。

除此之外，郭敬明小说改编的两部电视剧《夏至未至》《流淌的美好时光》主演是郑爽，也都未能倖免于难，郭敬明还为《夏至未至》担任艺术总监。

其实郭敬明的导演之路一直饱受争议，他所执导的的7部电影在豆瓣的评分均不过5，负评不断，如今部部都有劣迹艺人参演，可谓“全军覆没”。郭敬明在2014年柯震东出事后，曾在访问中说，选角的重点是“品格优秀”，如今看来也是相当讽刺。对此，网民纷纷揶揄道：“选角还是郭敬明会选啊，几乎每个作品都有犯罪分子”“选角眼光太毒”“精准踩雷第一人”等。