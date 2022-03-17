失意视后心灰意冷 锺嘉欣拒拍《星空下2》

（香港讯）失意视后一奖，心灰意冷回加拿大看孩子，锺嘉欣拒拍《星空下的仁医2》。

锺嘉欣去年回娘家香港无线电视（TVB） 拍《星空下的仁医》，剧集出街后口碑和收视俱佳，而锺嘉欣在剧中的演出精湛，不但获网民一致推举为“民选视后”，更被视为是今年年初举行的《万千星辉颁奖典礼2021》视后大热，岂料最后大热倒灶，只得了个“马来西亚视后”，有指锺嘉欣感到十分失望，最后唯有收拾细软回返加拿大。

日前，TVB在年度的《影视博览2022》中大肆宣传即将开拍的大制作时，重点推介了《星空下的仁医2》，虽然海报上演员欠奉，但有指将会是原班人马上阵，独缺锺嘉欣。港媒指，锺嘉欣是因失奖一事感到不快不满而拒拍《星空下2》。

尽管锺嘉欣曾在颁奖礼后表示，自己已经看淡奖项，“当晚（颁奖礼）还蛮享受的，没有手汗，心跳也没有加速”，不过，她去年冒着疫情从加拿大回港拍《星空下》，还得和一对子女分开几个月，牺牲甚大，而后又在TVB首席创意官兼好友王祖蓝游说下带着儿子回港参加颁奖礼，结果临门缺一脚，输给林夏薇，心中自然会不满不快。

而今TVB宣布将开拍《星空下2》，传出锺嘉欣将拒拍，港媒日前针对此事向她求证，她表示很开心《星空下》开拍续集，“不过，我和老公商量过后，大家都有共识，决定今年会take a break（休息一下），专心照顾家里，希望剧组拍摄顺利，大家身体健康。”

郑嘉颖、马国明不参与？

据香港媒体报道，《星空下2》暂定7月开拍，虽然有说将是原班人马，即郑嘉颖、马国明、罗子溢、张宝儿、周家怡等再次合作，但日前传出郑嘉颖、马国明和罗子溢也将“退出”，《星空下2》将会是全新班底、全新故事上阵。

该剧监制方浤酌受访时坦言：“现在接洽中，先搞定剧集的故事，还是围绕在儿童医院。”至于郑嘉颖，方浤酌指对方有几个工作在身，都要视乎情况。