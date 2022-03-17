朋友都准备好投票 阳光可乐：无缘“十大”感抱歉

红星大奖入围名单陆续出炉，10日再公布“20大最受欢迎男女艺人”入围名单。今届“20大”入围又是老将当道，新生代艺人仅有黄思恬、黄暄婷和洪凌入围。

阳光可乐在过去一年，无论是演戏还是主持都有不错的表现，此外她还接下不少商演和代言工作，而她本人也对自己过去一年的表现挺满意，直言：“老实说我也以为入围20大的机会蛮高的。”

然而世事不尽人意，可乐没能成功入围，对此她大方表示：“我觉得不是我不好，我相信是别人比我更好。”可乐不少圈外朋友甚至网友也相信她有望入围20大，个个摩拳擦掌准备为她投票、拉票，“他们也挺失望的吧，所以我对他们有点抱歉。”

首次入围主持人 挑战权怡凤和鐘琴

虽然无缘“十大”，但阳光可乐却首次入围“最佳综艺及资讯节目主持人”，与郭亮、权怡凤和鐘琴等阿哥阿姐级主持人“争”奖项。问阳光可乐有没有压力？她透露自己对奖项只是抱着平常心。她说：“对我来说能入围已经很好了！”

阳光可乐说：“红星大奖对本地艺人来说是一年一度的盛典，我很重视但我还是保持平常心，努力把工作做好就是我最想要的。”

明天回马宣传：终于可以见家人了

时隔两年阳光可乐终于有机会回马国探亲了！可乐向记者透露，自己最近正忙着为电影《女兵外传》宣传，而明天（3月18日）她将与团队前往马国继续宣传并出席电影谢票活动。“借助工作，我终于可以回去见家人了！”团队将到吉隆坡、槟城、柔佛不同地区做宣传，来自柔佛的阳光可乐也正好借机回家探亲。“我最想念的是妈妈，还有我姐姐的小宝宝刚满一岁，我都还没看过他！”