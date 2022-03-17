反击女儿被恶意批丑 立威廉发长文“近期停发微博”

日前刚加入新传媒的本地男星立威廉，今天（17日）中午前在微博发文，针对自己的7岁女儿被一篇中国媒体文章形容“丑得惨绝人寰”，他语重心长地分享一个爱护孩子的爸爸的观点，决定“近期内不再发布微博”。

立威廉在微博文章下面附上该篇自媒体文章的链接，不过zaobao.sg记者在下午4点半，发现该篇文章已被搜狐网站移除。

立威廉说：“最近有一篇关于我和女儿的文章引起了我的注意。这是一篇非常伤人的文章，它没有任何理由来伤害我和我的家人！对我的7岁女儿，他用可怕的文字来攻击形容她的外表。”

立威廉引述该文章说：“有种‘遗憾’叫立威廉女儿，公主裙都救不了。”他说：“我无法想象在社交媒体上与朋友和粉丝分享我的快乐，会变成如此可怕的转变。在我的演艺生涯或个人生活中，我从来没有任何负面的新闻。”

他说自己试着忽略过去的文章，因为他知道每个人都有自己的观点，“不太介意它们，但这一次，它真的已经踩到我的底线了！”

他重申，他不是在说网民的留言，而是针对一个专业网站、一个专业的自媒体记者，“专门研究花时间来写一整篇文章来攻击小孩，这就真的太过分了。”

他语重心长地说：“想一想当孩子能够读懂你的话时，这会对她造成多大的伤害！仔细考虑你应该写什么！有一句话说：“笔诛胜于剑伐”。你的文章有可能会影响一个年轻人终生精神的伤痕和伤害。我恳请您应以负责任的态度写作，因为我相信这是您基本的工作范围。如果我必须面对这些残忍的记者去伤害无辜的小孩，这不值得我在社交媒体上分享我的生活。”

他也说，他为这个世界的肤浅感到难过。“无论一个人长什么样子：什么种族、肤色或民族，相互尊重是必须的，而且这应该是我们从小到大被教育最基本的做人道理。”

以保护家人闻名的立威廉说：“我是一个演员也是一位父亲，但当要我面对选择时，我一定会毫不犹豫的选择当爸爸！保护孩子是爸爸最基本的职责！”

立威廉发文后，网民一面倒支持他，纷纷留言：

“他不是专业的记者，只是一个炒作赚取流量的营销号，因为他被骂也是完成kpi的方式，真的不要太在意！”

“自媒体不是专业记者，很多是营销号，靠流量赚钱的。这网站人人都能注册到上面写稿的，也不是专业的新闻网站。”

“我们很喜欢你分享和女儿的日常，这些讨厌的营销号喜欢胡说八道来博取眼球，不论怎么说攻击别人的外貌都是不对的，何况是一个小孩儿，希望以后有机会还能看到你的分享。”

”这篇文章通篇都是错别字、语病，应该是机器洗稿后的文章，它既不是专业机构媒体人发的，还有可能是机器发的……“

”妹妹很可爱很漂亮啊，不用理会这些营销号，你作为当事人，可以举报他，当事人亲自举报基本都可以成功受理的！”