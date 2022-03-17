李敏镐加入韩星攻美潮 意外被三线演员这招抢镜

（洛杉矶讯）韩国男神李敏镐（Lee Min-ho）登上国际舞台，携手奥斯卡女配尹汝贞（Youn Yuh-jung）、金敏荷（Kim Min-Ha）主演Apple TV+原创剧《柏青哥》（Pachinko），首度进军好莱坞万众瞩目。该剧于新加坡时间今天上午在洛杉矶奥斯卡电影博物馆举行全球首映，李敏镐帅气亮相，吸引镁光灯抢拍，好莱坞女星Natalie Portman则以红色低胸洋装盛装捧场。扮演“尹汝贞孙子”的韩裔美籍演员陈河（Jin Ha）也不遑多让，顶着平头、身穿女版韩服踩场，脚上还穿着大红鞋，十分抢镜。

近年，韩星在好莱坞大放异彩，李敏镐也等不及了。不料在红毯上被以反串女装亮相的韩裔美籍三线演员陈河，抢掉不少镜头。根据资料，陈河在这之前不过演了5部影视作品，这次在《柏》诠释女主角的孙子“所罗门”。

《柏》改编自纽约时报同名畅销小说，描述韩国4代移民家族80年来的故事。该剧以坚忍的韩国女性“顺慈”为主轴，年轻时期由金敏荷饰演，李敏镐扮演的“汉水”是移居日本的已婚富商，1900年代返回家乡韩国时对顺慈一见钟情，跨越阶级的禁忌爱恋备受考验。尹汝贞诠释移民日本的“老年顺慈”，看到儿孙在1980年代仍受到种族歧视，回想起过去的经历，剧中时空来回穿梭，反映异乡人的孤独与窘迫。

李敏镐瞄准好莱坞，首部OTT作品献给《柏》，他一改过去“浪漫喜剧男神”的戏路，诠释充满野心的旅日富商，内心孤独黑暗，因为时代束缚，无法组织自己向往的家庭，形象大转变。他事前积极争取角色，甚至参与了试镜。他在首映会红毯被问到接演原因时说：“我觉得故事有很好的能量，在惨烈的年代以坚韧的精神、各自的方式生活下去的故事，让我感同身受。”

26岁的金敏荷曾在《学校2017》《检法男女1》等剧露脸，但戏份都不多，首次担任主角就是横跨韩、日、美3国的《柏青哥》，精湛演技令人惊艳。

尹汝贞以《梦想之地》荣获奥斯卡最佳女配角后，选择同样与移民家庭有关的《柏青哥》，她所饰的顺慈移民日本后，家族以小钢珠“柏青哥”事业维生。

网罗韩日美3国演员，由好莱坞团队制作的《柏青哥》共8集，3月25日在Apple TV+首播3集，之后每周五更新1集。