女儿被恶意批丑 立威廉反击：近期停发微博

最近加入新传媒的本地男星立威廉昨天（17日）突然悲愤地在微博发文，针对自己的7岁女儿被一家中国媒体写文章形容“丑得惨绝人寰”，他语重心长地分享一个爱护孩子的爸爸的观点，决定近期内不会再发布微博。

针对搜狐网站的一个自媒体记者“用可怕的文字来攻击形容女儿的外表”，立威廉说：“这是一篇非常伤人的文章，它没有任何理由来伤害我和我的家人！”他引述原文说：“有种‘遗憾’叫立威廉女儿，公主裙都救不了。”他愤怒地说：“我无法想象在社交媒体上与朋友和粉丝分享我的快乐，会变成如此可怕的转变。”

底线被踩到

他说明白每个人都有自己的观点，一般不太介意，“但这一次，它真的已经踩到我的底线了！”并语重心长地说：“想一想当孩子能够读懂你的话时，这会对她造成多大的伤害！仔细考虑你应该写什么！有一句话说：“笔诛胜于剑伐。”你的文章有可能会影响一个年轻人终生精神的伤痕和伤害。我恳请您应以负责任的态度写作，因为我相信这是您基本的工作范围。如果我必须面对这些残忍的记者去伤害无辜的小孩，这不值得我在社交媒体上分享我的生活。”

他也为这个世界的肤浅感到难过，“无论一个人长什么样子：什么种族、肤色或民族，相互尊重是必须的，而且这应该是我们从小到大被教育最基本的做人道理。”

以保护家人闻名的立威廉说：“我是一个演员也是一位父亲，但当要我面对选择时，我一定会毫不犹豫地选择当爸爸！保护孩子是爸爸最基本的职责！”

立威廉在昨午前的微博发文下面附上该篇自媒体文章的链接，不过《联合早报》记者昨午发现该篇文章已被网站移除，应该是接到举报的结果。

网民则一面倒支持他，纷纷留言：“他不是专业的记者，只是一个炒作赚取流量的营销号……”“我们很喜欢你分享和女儿的日常，不论怎么说攻击别人的外貌都是不对的，何况是一个小孩，希望以后有机会还能看到你的分享。”