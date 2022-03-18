娱乐吃瓜：集体回忆跨国界 牵动90年代情怀的《2521》

另一个《请回答》系列？

以90年代作為背景的韩剧《二十五，二十一》近日凭黑马之姿跃入观众的视线，自开播以来收获高收视及口碑。剧情讲述了在动荡不安的1998年，22岁的少年和18岁的少女初次相遇，三年间相互经历创伤及误会，最后于25岁和21岁那年才得以相爱的青春爱情罗曼史。

尽管故事背景发生在韩国，时代的集体记忆却让我们跨越国界鸿沟，一起回到了那个可以肆意奔跑的90年代盛夏。快来看看这些专属于90年代的浪漫，你可否经历过？

与漫画店员套交情的时代

还记得过去街头巷尾常见的漫画租书店吗？（图/Netflix提供）

还记得《七龙珠》、《灌篮高手》或《龙虎门》？过去街头巷尾常见的漫画租书店，是许多人学生时代的青春回忆，也是人们当时最爱的消遣娱乐之一。

剧中，女主角金泰梨（Kim Tae-ri）便是少女漫画《浪漫满屋》的粉丝。因借书、还书的一来一往，与在漫画店打工的男主角南柱赫（Nam Joo-hyuk）逐渐熟识。从厚脸皮放话自己是漫画店的VIP所以要求对方预留漫画，再到还书时被检查到其中一页夹着鼻屎而被罚款，甚至因漫画书被妈妈一气之下撕烂了所以想方设法要补救，一幕幕真实生动的情节勾勒出时代画卷，令观众想起那些彻夜未眠只为了看漫画的往昔。

现在人手一“机”的时代，不必“抢”的最新一集，是否也没那么“香”了呢？

“寄存声音”的时代

公共电话亭也是过往街景的一部分。（图/截自Netflix）

如果说只能选一个元素来代表90年代，传呼机绝对是最强后补之一。在那个手机还很稀贵的年代，传呼机相对普及，可说是人手一台。单向地把自己的声音当作信件寄出去，不知道对方什么时候会收到，更没办法即时看到对方听见或收到讯息时当下的表情与心情。这理应是令人焦躁不安的，但在《二》中，寄存声音这件事却抚慰了分隔两地的男女主角。

剧中面对南柱赫的不告而别，金泰梨给他传了一个语音留言。在见不到的日子里，他不厌其烦将硬币投入公共电话，重复播放。正因为这把声音的陪伴，他才能撑过生活的每一个难关与挫折。

除了呼叫机和公共电话，卡带（右）也是90年代的代表性元素。（图/截自Netflix）

同样，金泰梨也是靠着南柱赫的声音，撑过她最难熬的一段时光。她将他以前在学校录制的节目卡带放在床边，伴她度过每一个无眠的夜晚。

卡带演变至CD，再到现在的数位播放，其实也不过二十几年的光景。或许当时没有太多其他的东西可以抢走我们的专注力，听歌就是单纯的听歌，思念也是如此。

《二》中，男女主角靠着对方的声音留言而度过最难熬的时光。（图/互联网）

情敌还得“手动找”的时代

剧中，身为国家击剑代表的金泰梨泡在图书馆“用功看书”，竟是为了找出“情敌”。（图/面簿）

还记得以前写过的毕业纪念册吗？

金泰梨无意间得知南柱赫的初恋后，泡在图书馆认真“找资料”，试图挖出初恋女友的真实面貌。她翻出南柱赫那届的毕业纪念册及班级合照，一一交叉比对，认真的模样让观众笑翻！

如今所谓的“找人”似乎因搜索引擎的普及而方便许多，以至于我们都忘了，在不远的过去，在那个没有Google，也没有社交媒体的时代，想要知道一个人的面貌是多么的困难，而与一个人失联，又有多么简单。

连接互联网会发出噪音的时代

90年代的互联网自然不及现代来得方便，却也是当年年轻人宝贵的时代记忆。（图/截自Netflix）

匿名聊天大概也是每个时代的不朽之作。90年代的“拨号连线”指的是透过电话线，经由数据机连接至网络。尽管当时的互联网不及现在来得方便，但对于当时的年轻人来说却也是青涩可贵的回忆。

剧中，金泰梨和Bona正是透过一个论坛平台而成为笔友。茫茫“人”海中，有缘和“眼前”这个人聊起来，倾听对方所有的烦恼……从过往书信式的笔友、论坛笔友、MSN、甚至现代的交友软体，人类的需求从未改变，不过换了一个又一个更为便捷的方式而已。

剧中的“太梁高中5人帮”。（图/面簿）

为什么主打怀旧情怀的青春片总是吸引着观众的目光？或许是因为在那个没有智慧型手机和社交媒体的时代，并没有太多其他的事可以干扰我们眼前所正经历的。挥霍着仿佛用不完的时间，让青春酝酿成一种不管做什么都能够散发迷人光彩的岁月。

当然，这并不适用于部分的糖衣炮弹作品。因为观众深知，演到最后，鲜明的角色与饱满的情感，才是真正能让人从剧中感受到共鸣的原因。毕竟，那是没有人不曾经历过的青春啊！

《二十五，二十一》每逢星期六和星期天在Netflix播出。