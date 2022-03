日本资深男星宝田明(Akira Takarada)于14日骤逝,享年87岁。他刚于本月10日出席新电影的活动,当时因腰痛而坐轮椅露面,没想到13日身体状况突然恶化,14日就病逝。据经纪公司发表的讣告,他是在14日凌晨12点31分因肺炎去世。

宝田明1953年踏入演艺圈,身高182公分的他拥有日本早期演员当中少见的高挑身材。出道69年,宝田明的电影作品累积超过200部。其中他以电影《Godzilla》系列而闻名于世,1954年担任《Godzilla》的男主角,随后陆续出演《Mothra vs. Godzilla》、《Invasion of Astro-Monster》、《Ebirah, Horror of the Deep》、《Godzilla vs. Mothra》、《Godzilla: Final Wars》等,在海内外都非常受欢迎。

宝田明10日坐着轮椅出席记者会,没想到是他最后一次公开亮相。(图/推特)

宝田明1997年曾动过心脏手术,当时为了健康也因此戒了烟。据外媒报道,他近几年来持续进出医院,13日突然身体不适,当晚深夜病逝于医院。而4月1日即将在日本上映的电影《如果世界上没有樱花》则成为他的遗作。