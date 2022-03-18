《新明》走过55载伴随众艺人 陈汉玮剪报珍藏回忆

今天是3月18日，寓意“生易发”，《新明日报》欢庆55岁快乐诞辰！

55岁超过“知命之年”，但未至“花甲”，持续保有活力、魄力与进取能量，报章媒体一样能“冻龄”，历史虽久、依然长青。

不少中生代艺人都与《新明》一起成长、茁壮，多年以后芳华仍在，像六届视帝陈汉玮、音乐人李偲菘、歌唱老师萃霞、96.3好FM DJ阿姐林安娜，《新明日报》于这些年年月月又伴随他们走过什么样的心情呢？

陈汉玮：30年前开始阅读

六届红星视帝陈汉玮表示，打从他30年前来新在本地电视圈发展，就已有阅读《新明》的习惯。

感性的汉玮坦承喜欢闻到报纸的味道，“也许我是个比较传统的人。”

除了阅读《新明》，他也剪报，有些是个人收集、也有很多来自粉丝送他的剪报。

提到新闻，汉玮说：“娱乐版必看，还有开启人生哲理金句、保健内容，我妈妈爱看，我也爱看。”

他比较抗拒的是国际灾难新闻：“记得美国911事件，读到有人不惜用自己的命去夺取他人性命、还有冠病肆虐全球新闻，在未有疫苗抗疫之前，全球陷入愁云惨雾情景，读了心里很郁闷、也充满对未知彷徨的阴影。”

汉玮近期珍藏的娱乐新闻，是由《新明》独家报道，他与母亲飞柔佛新山与父亲一家团聚，提到自己“愿做15次检测”的新闻，他珍而重之：“因为碰上冠病，才会与亲人分离那么久，报道说出了我有多渴望再见家人的心情！”

本地双胞胎兄弟音乐人李偲菘（右）和李伟菘。（图 / 档案照）

本地资深歌手兼导师萃霞感激《新明日报》积极报道本地娱乐圈的动向。（图 / 档案照）

李偲菘 李伟菘：16岁登上《新明》

本地双胞胎兄弟音乐人李偲菘和李伟菘记得第一次登上《新明日报》是16岁那年参加了新加坡广播局（简称新广，新传媒前身）为首部电视连续剧《雾锁南洋》征集主题曲的比赛，他们的作品进入前10名。

偲菘说：“接着是1984年，我们第一次为新广的电视剧《怒海萍踪》写主题曲，然后推出第一张专辑，《新明日报》都采访我们。”

其他包括像1995年，张学友演唱他的作品《离开以后》获得香港《第18届十大中文金曲奖》、《十大劲歌金曲奖》和《劲歌金曲金奖》，还要他们的学生孙燕姿在2000年推出首张专辑，以及于2001年以《天黑黑》夺得台湾金曲奖最佳新人奖。

萃霞：每周都见报

本地资深歌手兼导师萃霞感激《新明日报》积极报道本地娱乐圈的动向，让大家对本地艺人有所认识。

萃霞说，打从1983年参加《斗歌竞艺》开始，她的名字不间断出现在《新明日报》，而不少观众也因此认识她，“从1983年到1987年成为电视台的全职歌手，那时《新明日报》每个星期都会到电视台探班，很自然就会报道我们这批歌手，而我每个星期都会在《缤纷星期一》和《缤纷星期五》中表演，《新明日报》都会报道我。”

安娜：参加游戏中奖结缘

96.3好FM DJ安娜回忆地说，第一次接触是参加读者游戏而中奖，她还记得到《新明日报》位于麦波申路的润之大厦报社领取奖品，“现在回想起来，心情还是很兴奋的。”

对于关于自己哪些报道印象最深刻，安娜说确实想不起来，不过有几个过程叫她难忘，“像1991年我第一次当DJ加入职总心电台，《新明日报》就曾大幅度得报道了我们。”

安娜还透露：“过去只要有我的新闻，我都会剪下来，父亲在世的时候也会为我剪，可惜最近家里在装修，牺牲了一些旧剪报。”