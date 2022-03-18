中国列“清朗行动10重点任务” 邓伦范冰冰复出无望？

（综合讯）祭出“清朗行动10个重点任务”，被封杀艺人复出无望。

近年来，中国演艺圈出现一片乱象，许多艺人因为各种原因被封杀，其中广泛为人知的是“逃税”艺人多不胜数，包括最初的范冰冰，至近两年的郑爽、赵薇、薇娅、以及日前被爆的邓伦等人，他们的罚金都以过亿人民币（约2000万新元起）起跳。

为整顿演艺圈乱象，中国广电局去年释出不少条例，其中就有“最劣迹艺人”，而昨天，根据中国官媒《央视新闻》报道，官方更启动了“2022清朗专项行动”，此专项行动共有10大重点任务，包含打击“清理色、丑、怪、假、俗、赌”网络直播、整治未成年人斗内等行为；建立谣言溯源机制；打击流量造假、网络水军；坚决打击恶意营销非自然涨粉行为。

10大重点任务中，更提到一个重点，就是“全面整治劣迹艺人违规复出”，这引发中国网友讨论，尤其这几天被爆29岁男星邓伦逃税被捕。

据媒体报道，邓伦被指控在2019年至2020年间逃个人所得税近5000万元人民币（约1066万新元），邓伦也被追缴税款、加收滞纳金并处罚款人民币1.06亿元（约2260万新元）。

艺人逃税这些年在中国演艺圈层出不穷，像去年底直播网红薇娅被爆逃税遭开罚13.41亿人民币（约2.85亿新元），事件曝光后她遭中国“全网封杀”，微博、抖音、淘宝直播间、快手、小红书等平台，帐号全面消失。

之前，更有范冰冰因“税务风波”不但演艺事业全面暂停，也在大众视野销声匿迹，而她也缴出了高达40亿台币（约1.91亿新元）的天价罚金。

赵薇也被牵连？

赵薇去年也被列入“劣迹艺人”，恐怕也受“2022清朗专项行动”影响而复出无望。

据悉，赵薇同样也被列入此行列，她的影视作品等以全面被下架，但至于为何被列入“劣迹艺人”，至今中国当局并没有说明是否是逃税，传出原因不单纯，不过可以确定的是，她和被列入“劣迹艺人”的众艺人未来在中国恐怕是复出无望。

邓伦疲惫现身 新剧专攻国际

邓伦前天爆出逃漏税被捉，遭官方追缴税款和罚金，共计1.06亿元人民币（约2260万新元），随后他虽在微博道歉，但他的微博及抖音帐号直接被关闭，一线小生瞬间被消失。

昨天，网络流出邓伦出事后被偷拍的照片，照片中可见邓伦的同行者只有二三位，粉丝更是不见半个踪影，一般推测他是到上海处理税务事宜。

另，也有中国八卦媒体放出一段邓伦被曝逃税前工作的画面，画面中见他穿黑色西装站在背景板前拍广告，身边站着工作人员，但有网友认为“整个人看上去有些疲惫，不在状态”。

此外，邓伦社交媒体关闭，粉丝担心他与倪妮合演的新剧《夜旅人》及综艺节目上映无期，不过，昨天爱奇艺串流平台在“香港国际影视展（线上版）”公布2022年主打内容，其中《夜旅人》更成为四大重点推介剧之一，但只会在国际版播出，未知中国是否有得看。