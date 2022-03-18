懒理网友酸言酸语 范玮琪晒硕士论文当生日礼物

今日（18日）是台湾艺人范玮琪的46岁生日，她在面簿上分享了自己正攻读硕士班论文口试的照片：“这是我送给自己的礼物，我的论文。”
她感性写道：“谢谢我的指导教授和口试委员，在师大念书的这两年我万分珍惜。谢谢神给我这样重新走进校园学习，重新认识这个世界的两年，让我知道如何恰如其分的和自己相处，对所有的流言蜚语一笑置之坦然面对。此刻，我好幸福。”不仅分享了经历失言风波的感触，还不忘宣传新专辑《恰如其分的自己》。
謝謝大家給我那麽多的祝福和愛，好溫暖～ 我的生日願望就是願世界和平永遠不要在有戰爭Pandemic 快點結束，每個我愛的人和愛我的人都健康平安快樂^_^ 這是我送給自己的禮物，我的論文：）”follow your heart and...Posted by 范范 范瑋琪 on Thursday, March 17, 2022
老公黑人陈建州也在社交媒体上宣传太太的新歌《百解忧》，甜蜜祝老婆生日快乐。他分享了两年来陪在老婆身边录制专辑的过程：“过程中确实不容易，但她还是克服一切困难与挑战！”
范范這張專輯真的好好聽～ 3.18 這天終於有機會讓大家聽到了所有的歌曲！ 我最喜歡的就是”恰如其分的自己” 還有”一笑置之”...Posted by 黑人 陳建州 on Thursday, March 17, 2022