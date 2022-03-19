《夜市人生》女星盲父被骗“吞虫” 卖者竟还问：口感不错吧

（台北讯）台剧《夜市人生》女演员侯怡君昨天（18日）在面簿发文，开头就生气地写下“你好可恶”，原来是有认识多年的朋友疑似蓄意欺负她失明的爸爸，卖了长满虫的酿制梅。她愤怒地说：“为什么要卖给视障者坏掉且长蛆虫的梅子，如果是不小心那我不计较，但你是蓄意隐瞒，因为你强调，这是珍藏许久的酿制梅，特地‘分装’割爱给我的父亲，就因为你说了是你亲自‘分装’的，我就认定你是故意而为，除非你跟我父亲一样领有残障手册？”

如此恶劣的行为看在子女眼里实在忿忿不平，侯怡君经纪人邵华透露侯爸是全盲状态，虽然会听电视，也会收听广播节目，常会听到卖东西的广告，有时因视障者身分的关系而受害被骗。

侯怡君也在面簿补充“买完当天就发现有虫了”，更可恶的是，她之后得知卖家是眼睁睁看着侯爸喝了梅汁再递上梅子，还问了句“口感不错吧”？事后是因侯爸感觉口感怪怪，另请他人查看才知自己误吞虫子。侯怡君之后又补上：“大家认识这么久了，为什么要欺负老人家且是视障人士？”看得出完全气炸了。

侯怡君是资深演员，因演过《多情城市》《嫁妆》《风水世家》《娘家》《爱》等台湾本土剧，并主持综艺节目《舞力全开》，而为观众所熟悉。