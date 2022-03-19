《Yes!》创办人惊爆离世 一代青春杂志是张栢芝蔡卓妍事业起步

（香港讯）香港资深电台节目主持人兼《Yes!》杂志创办人邵国华惊爆离世，终年64岁。他的好友Anthony Lo昨日（18日）于面簿发文公布他的死讯说：“我的好朋友邵国华，于今早离开了世界，享年64岁，和他相识了28年，是我第一份工《Yes!》的老板，之后，我们成了好朋友……”

他又说：“（我）和他一起选购结婚戒指、看着他的子女出生、一起喝酒吃海胆。那时香港市道好，吃海胆吃到饱，十分幸福。我们也喜欢一起看电影，他更替我出版了第一本小说，是个无所不谈的交心好友，一个癌症病患者，克服困难，重生起步。虽然遇人不淑，被骗了整间公司，但依然坚持奋斗，及后更成了医疗专家，生命力强是我最尊重邵生的地方。邵生更是香港第一个栋笃笑（脱口秀）艺人，曾经主演过电影《救世神棍》等，亦是个出色的作家。遇上苦难的时候，我们都会互相支持。和他的太太也是好朋友，因疫情问题，家人和我都未能亲身送别，倍感遗憾……我们一起做过很多核突（古怪）的事情，也一起做过很多有意义的事，这一生能遇上邵国华这个好人，是人生的荣幸。一路好走了，好朋友。”

邵国华绰号“邵大哥”，于1989年在香港电台与倪震、梁继璋合作主持电台节目《三个寂寞的心》，探讨爱情问题，深受年轻听众喜爱，更一度成为全港电台节目收听榜榜首。 同年他与倪震创办年轻人杂志《Yes!》，并担任该杂志主编，杂志大受年青人欢迎，后来发展“Yes卡”引起一众追星族的抽卡潮，更成为了不少香港人的集体回忆。

他也曾当电影编剧和演员，作品有《听不到的说话》《三人世界》，更获1989年香港电影金像奖最佳编剧奖。

邵国华于1989年发现罹患舌癌，手术后切掉四分之一舌头，接受电疗半年；由于伤口不能复原，要再次动手术切掉坏死的舌头，最后舌头只剩下五分之二。他后来大致康复没有复发，而且手术是纵切，病癒仍可说话，但变得口齿不清。邵国华多年来饱受病魔折磨，患有地中海贫血症、肝硬化、甲状腺功能失调、肾结石和大颈泡等病症。2009年，他获再生会选为“香港十大再生勇士”。他在1996年结婚，育有一子一女，皆是资优儿童。

邵国华惊爆去世。（取自艺人面簿）

《Yes!》是当时少数以香港青少年、中学生为对象，以突出版面，为青少年分担恋爱烦恼的刊物。创刊不久即深受青少年、中学生欢迎，发行量不断上升，也曾出口到新加坡并受本地学子欢迎。它后来发行以艺人照片制作的“Yes!Card”也大受欢迎，其销量更曾成为艺人受欢迎与否的指标。

杂志每期邀请不同的少女当模特儿拍照，直接或间接捧红过如张栢芝、邓丽欣、蔡卓妍、梁洛施等。杂志也举办校花校草选举，袁伟豪和黄宗泽就曾是1997年、1998年校草选举的候选人之一。邓丽欣则参加了2000年的校花校草选举，并当选冠军，从而进入娱乐圈。

《Yes!》杂志透过分担恋爱的烦恼，曾破天荒地设立让学生读者来信抨击学校、老师的专栏，在当时老师权威至高的香港社会，造成甚多争议和轰动。此外，杂志内有不少鼓励中学生谈恋爱的内容，时尚潮流情报亦经常介绍名牌服饰，因而令不少家长、教育界人士不满，批评杂志煽动青少年、中学生作出挑战师权、求学时期谈恋爱、崇尚名牌等“反叛”行为，视之为洪水猛兽。

同时，杂志引来不少跟风推出的类似杂志，令市面出现大量以英文单字为名的年轻人杂志，但都只是昙花一现。